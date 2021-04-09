واللا: إسرائيل وأمريكا تخشيان فوز حماس في الانتخابات

القدس المحتلة - الرأي

أفاد موقع "والا" العبري أن وزيرا الخارجية في الاحتلال والولايات المتحدة أجريا قبل عدة أيام محادثة حول الانتخابات الفلسطينية والخشية لدى الجانبين من إمكانية فوز حركة حماس بها.

ونقل الموقع عن مسؤولين بالاحتلال أن الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية ترفضان الإعلان بشكل صريح عن خشيتهم من فوز حماس بالانتخابات حتى لا يجري اتهامهما بمحاولة عرقلة الانتخابات الفلسطينية.

ووفقا للموقع فإن وزير الخارجية في الاحتلال "جابي أشكنازي" ذكر خلال محادثته مع وزير الخارجية الأمريكي أن "إسرائيل" لن تقوم بوضع معيقات أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية، ولكنه عبر هم القلق الكبير من الانقسام الداخلي لحركة فتح وإمكانية أن يؤدي ذلك لفوز حركة حماس وخسارة فتح برئاسة أبو مازن.

كما نقل عن مسؤولين أنه رغم عدم قيام الاحتلال أو أمريكا باتخاذ خطوات فعلية لوقف الانتخابات الفلسطينية ولكن كلاهما سيكونان سعيدان في حال قرر الفلسطينيون تأجيل الانتخابات.

وزعم مسؤولين في الاحتلال خلال حديثهم مع الموقع العبري أن تصريحات بعض المقربين من الرئيس أبو مازن حول إجراء الانتخابات في شرق القدس المحتلة قد تكون رسالة تجهيزية حول إمكانية قيام السلطة الفلسطينية بتأجيل الانتخابات بسبب عدم إمكانية تصويت المقدسيين في الانتخابات، وذلك رغم أن "إسرائيل" لم تعلن حتى الآن رفضها لإجراء انتخابات فلسطينية في شرق القدس المحتلة.