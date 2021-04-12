غزة تستقبل "رمضان" وفق إجراءات وقائية للحد من كورونا

غزة- الرأي-ألاء النمر

أيام قليلة تفصلنا الآن عن شهر رمضان المبارك، حيث قررت لجنة المتابعة الحكومية اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية، للوقاية من جائحة هذا العصر، والسير بخط متواز للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتوفير كافة السلع في أسواق القطاع كافة، التي يزيد عليها الطلب خلال الشهر الفضيل، ومراقبة الأسعار، والضرب بيد من حديد كل من يحاول استغلال المواطنين، في مثل هذه الظروف التي تمر بها فلسطين.

ويشهد قطاع غزة منذ منتصف العام الماضي سلسلة إغلاقات متفاوتة في شدتها، كانت وزارة الداخلية والأمن الوطني فرضتها للحد من انتشار الفيروس بين المواطنين البالغ تعدادهم أزيَد من مليوني نسمة، يسكنون مساحة لا تتجاوز مساحتها 365 كيلومترًا مربعًا.

فمن الناحية الاقتصادية، أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني عن خطة عملها وإجراءاتها خلال شهر رمضان المبارك بهدف تنظيم الرقابة والتفتيش على المحلات التجارية والأسواق لمتابعة السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المواطنين.

الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وضعت خطة لمتابعة الأسواق الشعبية والمحال التجارية في مختلف محافظات غزة خلال شهر رمضان المبارك، وفقاً لتقرير خاص صدر عن الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة.

خطة حكومية شاملة

رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، قال إن هناك خطة حكومية للتعامل مع الطقوس والعادات الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك لضمان عدم التدهور في مؤشرات الحالة الوبائية.

وذكر معروف في تصريح لوكالة "الرأي" أن قطاع غزة يشهد حاليًا ذروة الأرقام المسجلة لأعداد المصابين بفيروس كورونا.

وأوضح أن الحالات المصنفة حرجة وخطرة وصلت لأعداد لم تسجل في الموجة الأولى ما يستدعي رفع درجة الالتزام من المواطنين وزيادة وتيرة الحذر من الجميع.

وأشار معروف، إلى أنه تم رصد خلال الأيام الثلاثة الماضية العديد من الملاحظات التي سُجلت، ويتم العمل عليها بشكل كبير لتلاشي بعض السلبيات كالالتزام بتعليق حركة المواصلات الذي كان بحاجة لكثير من الآليات والإجراءات لضبط الحالة.

وبين أن قرار الإغلاق يومي الجمعة والسبت ما زال مستمراً كتوجه عام، وقد نشهد بعض التغيرات في تفاصيل تنفيذه وسيتم الإعلان عنها في حينه.

وأكد معروف، أنه في حال أصبحت مؤشرات الحالة الوبائية مهددة لقدرة المنظومة الصحية على الإيفاء بدورها تجاه المصابين سيتم اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً.

تشكيل لجان للمتابعة

بدرها؛ أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة تعميمًا حول تهيئة المساجد لاستقبال شهر رمضان المبارك وفق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وبينت الأوقاف أن هذا التعميم يأتي حرصًا منها على استمرارية فتح المساجد أمام المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

وشددت في تعميمها على ضرورة تهيئة المساجد لاستقبال شهر رمضان المبارك بتنفيذ حملة تنظيف وتعقيم شاملة لكافة مرافقها، مشيرة إلى تكليف الأئمة وجميع العاملين في المساجد بمتابعة الالتزام بإجراءات الوقائية وتعليمات الوزارة.

ودعت إلى تشكيل فرق تطوعية بالتنسيق مع الجهات الفاعلة في المساجد لاستقبال المصلين والتأكد من التزامهم بالإجراءات خاصة ارتداء الكمامة، وإحضار سجادة الصلاة، وعدم المصافحة، والالتزام التام بالتباعد، مؤكدة ضرورة ألا تزيد نسبة الإشغال للمسجد عن 35% من السعة الأساسية.

وقالت الوزارة إنه يجب تجهيز الساحات المحيطة بالمساجد أو الساحات العامة لإقامة الصلاة فيها حال ضاقت المساجد بالمصلين، بالتنسيق مع مديريات الأوقاف في المحافظات والجهات ذات العلاقة، موضحة أن ذلك يأتي تجنبًا لحدوث اكتظاظ في بعض المساجد التي لا يوجد بها سعة استيعابية كبيرة.

ونبهت إلى أن رخصة الصلاة في البيوت مازالت قائمة، لا سيما لكبار السن والمرضى والأطفال، مؤكدة أنهم يمكنه أداء الصلوات في البيوت ولهم الأجر بإذن الله، مشددة أداء النساء الصلوات وخاصة صلاة التراويح في البيوت.

إغلاق للخدمات

وأشارت إلى استمرار إغلاق ثلاجات وصنابير مياه الشرب، داعية المصلين لإحضار زجاجة مياه من البيوت. وتابعت: "يستمر إغلاق الحمامات، ويسمح بفتح المتوضآت بشرط المحافظة على نظافتها وتعقيمها بشكل دائم".

وأكدت الأوقاف على الأئمة بعدم الإطالة في الصلوات ودعاء القنوت، والالتزام بوقت خطبة الجمعة بـ(10) دقائق، والدروس الوعظية بـ(5) دقائق، داعية المؤذنين للالتزام بوقت رفع الأذان الأول لصلاة الفجر قبل (60) دقيقة من الأذان الثاني، وذلك خاص بشهر رمضان فقط.

وشددت على ضرورة التقيد بوقت إقامة الصلاة بعد (10) دقائق لكافة الصلوات، باستثناء صلاة الفجر (20) دقيقة، وصلاة المغرب (5) دقائق، موضحة أنه سيتم فتح المساجد قبل (20) دقيقة من رفع الأذان، وإغلاقها بعد انتهاء الصلاة بـ (15) دقيقة.

صلاة التراويح والإغلاق الليلي

وفي ذات السياق أكدت وزارة الأوقاف أن صلاة التراويح في شهر رمضان، لا تشكل أي إعاقة على موعد الدخول للإغلاق الليلي.

وقالت إنها ستُبقى على افتتاح المساجد في رمضان، طالما أن قطاع غزة بعيد عن الإغلاق الشامل".

وأضافت: "الوزارة تجتهد وتبذل ما بوسعها من طاقة لبقاء المساجد مفتوحة في رمضان والصلاة في رحابها، وهذا مرتبط بتراجع الحالة الوبائية والتزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية"، منوهًا إلى أن المخطط الموجود لدى الوزارة بأن لا تزيد نسبة استيعاب المصلين بالمساجد عن 35 %".

وأشارت إلى أنه لا بأس في فتح الساحات المقابلة للمساجد للصلاة مع مراعاة الظروف الوبائية.