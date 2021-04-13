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تعليم شرق غزة تناقش آلية المتابعة الميدانية في ظل قرار إغلاق المدارس

13 نيسان / أبريل 2021 09:05

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غزة-الرأي

ناقشت مديرية التربية والتعليم شرق غزة آلية المتابعة الميدانية بعد قرار اغلاق المدارس بسبب تفشي انتشار فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال اجتماع أ. مازن نور الدين مدير تعليم شرق غزة مع فرق المتابعة الميدانية بالمديرية.
و ثمن أ. نور الدين جهود فرق المتابعة مؤكدا علي ضرورة المتابعة الحثيثة للميدان في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا منوها أنه بالرغم من اغلاق المدارس فان فرق المتابعة الميدانية بالمديرية ستقوم بمتابعة الميدان بشكل مستمر لاسيما خلال تسليم الكتب المدرسية للمدارس التي لم يتسنى لها استلام حصتها من الكتب و متابعة أيضا دوام مدراء المدارس خلال فترة الطوارئ و متابعة تصوير التعيينات و أوراق العمل و متابعة مراكز التميز الخاصة بطلبة الثانوية العامة .
وتم خلال الاجتماع اطلاع فرق المتابعة علي آلية و خطة متابعة العمل الجديدة.
 

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