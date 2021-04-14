خطط حكومية متكاملة في استقبال شهر رمضان المبارك بغزة

غزة- الرأي-ألاء النمر

أنهت وزارة الداخلية والأمن الوطني والوزرات ذات العلاقة ترتيبات خططهم الخاصة لاستقبال شهر رمضان المبارك، في ظل الإجراءات الحكومية لمواجهة فايروس "كورونا"، مع مراعاة كافة المتغيرات المتعلقة بهذا الشهر وطبيعته وعاداته.

وزارة الزراعة بغزة أكدت أنّها أجرت استعدادات خاصة لتوفير المنتجات النباتية والحيوانية خلال شهر رمضان المبارك؛ لتفادي أي نقص من هذه المنتجات الرئيسية.

وذكرت الوزارة، في تصريح صحفي له، أنّ كافة الخضروات الصيفية الرئيسية متوفرة بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين، إذ يكون خلال رمضان ذروة الإنتاج الزراعي، لافتةً إلى أنّ الأسعار ستكون معتدلة ومناسبة للجميع وفي الحدود الطبيعية.

الاستقرار سيد الموقف

وقال مدير عام الإدارة العامة للإرشاد والتنمية الريفية بالوزارة ناصر ديب: “إنّ دائرة الخضار بالتعاون مع مديريات الزراعة بالمحافظات نفّذت زيارات ميدانية خلال شهر مارس/ آذار؛ لمتابعة المساحات المزروعة حسب الخطة الزراعية، لمراقبة كميات الإنتاج خلال الفترة المقبلة، وخاصة محاصيل الخضار الرئيسية وتوفرها خلال شهر رمضان”.

وأضاف ديب أنّ محاصيل البطاطس والبصل والبندورة التي زُرعت في العروة الخريفية والربيعية ستكون متوفرة خلال رمضان، بالإضافة لتوفر المحاصيل الأخرى مثل الخيار والباذنجان والفلفل والورقيات، مؤكّدًا على أنّ المحاصيل المذكورة ستكون كافية للاستهلاك الطبيعي لقطاع غزة.

من جانبه، أشار مدير الإنتاج الحيواني بالوزارة عايش الشنطي، أنّه منذ أشهر أجرت الوزارة الاستعدادات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم البيضاء، وخاصة الدجاج اللاحم خلال شهر رمضان.

وأوضح الشنطي أنّ من ضمن هذه الإجراءات، السماح باستيراد أكثر من 5.5 مليون بيضة لاحم مخصبة، ومن المتوقع أن تنتج حوالي 4.2 مليون دجاجة.

وشدّد على أن هذه الكمية تعتبر ضعف الاستهلاك الطبيعي من الدجاج اللاحم في الأشهر العادية والذي يقدر بـ2.2 مليون دجاجة.

وتوقع الشنطي أن تكون كميات الدجاج اللاحم متوفرة بشكل كافٍ خلال شهر رمضان، إذ تم توفير ضعف الاحتياج الطبيعي من الدجاج الذي يقدر بـ 70 ألف دجاجة يوميًا.

وذكر أنّه سيكون خلال شهر رمضان وفرة في الدجاج بإنتاج يقدر بأكثر من 140 ألف دجاجة يوميًا، فضلًا عن توفر أكثر من 120 ألف حبشة جاهزة للتسويق، لافتًا إلى أن “هذه الكمية كافية ومناسبة جدًا لاحتياجات الشهر الكريم”.

إجراءات خاصة

من جانبها قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني إنه وفي إطار مواجهة تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا في قطاع غزة، منع حركة المركبات بشكل كامل يومياً عند أذان المغرب وحتى الساعة 6:00 صباحاً، اعتباراً من اليوم الأول من رمضان.

وأكدت الوزارة على لسان ناطقها إياد البزم على استمرار وقف حركة المركبات بشكل كامل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، إضافة لاستمرار الإغلاق الليلي الكامل يومياً عند الساعة 9:00 مساء، بما يشمل إغلاق المحال والمنشآت، ومنع حركة المشاة.

وشدد البزم على استمرار حظر التجمعات في الأماكن العامة بما فيها الأفراح وبيوت العزاء، وإغلاق الصالات، والمنتزهات، والأسواق الشعبية الأسبوعية، منوهاً أن مباحث كورونا بالشرطة ستكثف جهودها للمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية في الأسواق والمحال والمنشآت بالقطاعات كافة.

وفي ذات السياق قال مدير الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة بغزة العقيد تامر شحادة إن شرطة المرور والنجدة تعمل ضمن خطة عمل تشمل وزارة الداخلية والتي تتمحور حول الحفاظ على المواطنين وتنفيذ التعليمات القاضية بإغلاق الأماكن المراد إغلاقها ومنع السيارات من الحركة وذلك للحفاظ على عدم اكتظاظ المواطنين منعاً لانتشار الوباء.

وقال شحادة:" يختلف رمضان عن السنوات الماضية نتيجة جائحة كورونا وازدياد الإصابات وهناك دوماً خصوصية للشهر الكريم ونعمل على تسهيل حركة السير والمواطنين".

وفيما يخص المخالفات الغيابية قال :" إذا كان سائق السيارة متاح يتم التعامل معه بشكل رسمي، واضطررنا للتعامل مع المخالفات الغيابية بوجود السيارة وعدم وجود السائق أو بقطع إشارة أو عدم سماع نداء الشرطي، فيتم عمل المخالفات الغيابية فقط عند الحاجة وبشكل ضئيل جداً".

وأوصى المواطنين بشراء احتياجاتهم قبل الساعة الأخيرة وإذا اضطر الأمر استخدام الشوارع الفرعية لتلاشي الازدحام المروري في الشوارع الرئيسية.

تشغيل ورديات وتعليق زينة

بلدية غزة أنهت هي الأخرى استعدادها لاستقبال شهر رمضان الفضيل، حيث بدأت بتشغيل ثلاثة ورديات للنظافة، وتوفير المياه، ومعالجة طفح الصرف الصحي، وإنارة وتزيين بعض مناطق المدينة بالتعاون مع أصحاب المحال والمهن التجارية.

وذكرت البلدية أن خطة النظافة تشمل، تشغيل وردية صباحية من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 11 صباحاً ويتم تشغيل خلالها تشغيل عمال النظافة لجمع النفايات من المناطق السكنية، فيما تعمل الوردية الثانية 12 مساءً وحتى الساعة 5 مساءً لترحيل وتفريغ الحاويات، بينما تعمل الوردية الثالثة من الساعة 8:30 ليلاً وحتى الساعة 1:30 بعد منتصف الليل.

ودعت البلدية المواطنين في المدينة لضرورة الحفاظ على النظافة والتخلص من النفايات بطريقة صحية وآمنة وإخراج النفايات المنزلية قبل الساعة 7 صباحاً لضمان ترحيلها في ذات اليوم وعدم مبيتها .

وأضافت أن الاستعدادات تشمل أيضاً توفير المياه لكافة مناطق وأحياء المدينة وعمل فرق الصرف الصحي لمعالجة طفح الصرف الصحي.

وأوضحت أنها طواقم مراقبة الأغذية ستكثف جهودها خلال الشهر وسيتم تخصيص وردية مسائية للرقابة على محال بيع الأغذية والأسواق للتأكد من مراعتها للشروط الصحية، كما سيتم متابعة عمل الأسواق وفقاً للتوجيهات التي تصدرها لجنة الطوارئ المركزية الخاصة بجائحة كورونا.

وبينت أنها قامت بإضاءة المناطق الحيوية في المدينة وتزيين الأعمدة في الشوارع ووضع أشرطة مضيئة أمام بعض المحال التجارية بمشاركة مجتمعية مع المؤسسات والمواطنين وأصحاب المحال التجارية والمهن في المدينة .

ولفتت البلدية أنها نفذت حملة لتزيين شوارع المدينة بالأحبال المضيئة والفوانيس الرمضانية واللوحات الإلكترونية ابتهاجاً بقدوم شهر رمضان الفضيل، وقامت بمخاطبة العديد من الشركات المحلية ودعتها للمشاركة في تزيين الشوارع العامة والمفترقات والحدائق وقدمت لهم التسهيلات اللازمة للقيام بأعمال التزيين.