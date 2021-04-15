حماس: آن الأوان لإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية

أكدت حركة حماس أنه آن الأون لكي تقوم السلطات السعودية بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين لديها وعلى رأسهم الدكتور محمد الخضري.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، أن السعودية مطالبة بالإفراج عن الخضري ونجله وإخوانه الفلسطينيين جميعاً من السجون في ظل أيام شهر رمضان المبارك.

وبين "برهوم" في تصريح صحفي الخميس، أن الواجب الديني والقيمي والأخلاقي يحتم على السلطات السعودية إطلاق سراحهم فوراً وإعادتهم إلى أهلهم وعوائلهم، خاصة أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة أو جريمة.

وأكد أنه لا يوجد مبرر على الإطلاق لبقاء الدكتور الخضري وإخوانه معتقلين، مضيفاً أن الأصل إكرامهم وتكريمهم على ما قدموه خدمة للمملكة ولشعبها، لا اعتقالهم وتعذيبهم.