كيفية إضافة أرقام الصفحات إلى مستند Word على جهاز Mac



يمكنك إضافة أرقام الصفحات إلى مستند Word على نظام Mac فقط من خلال بعض الضغطات البسيطة، حيث يتم ترقيم الصفحات تلقائيًا، لذلك لا تحتاج إلى إضافتها واحدة تلو الأخرى، لذلك كل ما عليك هو تفعيل الخاصية فقط، ويمكن أن يكون لديك أرقام الصفحات في أعلى الصفحة أو أسفلها، وهناك مجموعة متنوعة من الأنماط للاختيار من بينها بخصوص زاوية كتابة الرقم.



ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، نرصد كيفية إضافة أرقام الصفحات في Word باستخدام جهاز Mac:



1. اضغط فوق رمز رقم الصفحة في علامة التبويب إدراج لمستند مفتوح.



2. حدد رقم الصفحة.



3. اختر المكان الذي تريد ظهور أرقام الصفحات فيه، بالإضافة إلى نمط المحاذاة.



4. قم بإلغاء تحديد مربع "إظهار الرقم على الصفحة الأولى" إذا كنت لا تريد ترقيم الصفحة الأولى من المستند.



5. إذا كنت تريد اختيار نمط ترقيم مختلف، فاضغط فوق تنسيق واختر من قائمة الخيارات.



6. بمجرد الانتهاء، اضغط فوق "موافق"، سيظهرون على الفور، وإذا كنت تريد تحرير الرقم، فيمكنك الضغط عليها نقرًا مزدوجًا في الرأس أو أسفل المستند.

كيفية تضمين العدد الإجمالي للصفحات في مستند Word على نظام macOS

كما أنه من بين الخيارات العديدة لتخصيص أرقام الصفحات الخاصة بك هي القدرة على عرض العدد الإجمالي للصفحات في مستند Word الخاص بك على macOS، فإذا كنت تريد أن يتمكن القارئ من رؤية الصفحة من العدد الإجمالي لصفحات المستند الموجودة عليها، فابدأ بالضغط المزدوج فوق الرأس أو أسفل المستند، بناءً على المكان الذي وضعت فيه أرقام الصفحات.



اختر "Footer" أثناء وجودك في قائمة Header & Footer، وحدد نمط Semaphore من القائمة المنسدلة، وعند الانتهاء من التحرير، اضغط فوق "إغلاق"، أو اضغط ضغطا مزدوجًا فوق أي منطقة خارج مساحات الأرقام للعودة إلى المستند.