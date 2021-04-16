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غزة الأكثر لهيبا.. موجة حر قادمة لفلسطين

16 نيسان / أبريل 2021 03:07

فلسطين المحتلة - الرأي

قال الراصد الجوي ليث العلامي إن فلسطين المحتلة، ستشهد موجة حر شديدة يوم الاثنين المقبل.

 وتحدث العلامي عبر صفحته على فيسبوك عن الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن قطاع غزة سيكون الأكثر عرضة لارتفاع درجات الحرارة.

وقال:" تندفع كتلة هوائية حارة أخرى قادمة من غرب المنطقة عبر صحراء افريقيا لتلتقي الكتلة الحارة الأولى مع الثانية فوق المنطقة وبالتالي ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس في كافة المناطق وبالأخص يوم الأثنين حيث سيكون شديد الحرارة .

وأضاف:" درجات الحرارة في قطاع غزة ستكون الأعلى، حيث من المتوقع أن تصل لأكثر من 40 درجة مئوية يوم الاثنين المقبل".

وفي باقي مناطق البلاد ستكون درجات الحرارة ما بين 35-40 درجة.

وأما غدا السبت، فيكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6-7 درجات مئوية

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