كيف يساعد ماء جوز الهند مرضى السكر



ماء جوز الهند يعتبر من أفضل المشروبات لمواجهة حرارة الصيف، حيث أنه يوفر الطاقة اللازمة للجسم، ويعتبر المشروب رائعًا أيضًا للأشخاص الذين يبحثون عن إنقاص الوزن، لأنه منخفض السعرات الحرارية ولا يحتوى على سكر مضاف، كما يحتوى ماء جوز الهند على إنزيمات ومعادن طبيعية مثل البوتاسيوم التى تجعله مشروبًا صحيًا للغاية، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

- ما هى العناصر الغذائية التى يتضمنها ماء جوز الهند؟

يحتوى جوز الهند على 94% من الماء ودهون قليلة جدًا، بينما يحتوى 250 مل من ماء جوز الهند على 9 جرامات من الكربوهيدرات، و3 جرامات من الألياف، وجرامين من البروتين، و10% من فيتامين سى، و15% من المغنيسيوم، و17% المنجنيز، و17% من البوتاسيوم ، و11% من الصوديوم، و6% من الكالسيوم.

- كيف يحارب ماء جوز الهند الإجهاد التأكسدى؟

عندما يكون هناك الكثير من الجذور الحرة فى الجسم ترتفع مستويات الإجهاد التأكسدى ما قد يؤدى إلى إتلاف خلايا الجسم وزيادة خطر الإصابة بالأمراض والعدوى، حيث وجدت الأبحاث أن ماء جوز الهند يحتوى على مضادات الأكسدة التى يمكنها محاربة الجذور الحرة فى الجسم وتعديلها من أجل إبطال خطورتها، وقد وجدت دراسة أخرى أجريت على الفئران المصابة بتلف فى الكبد، أظهرت تحسنًا كبيرًا عند معالجتها بماء جوز الهند بفضل محتواها من مضادات الأكسدة، بجانب خفض ضغط الدم ومستويات الدهون الثلاثية والأنسولين.

- ما هى فائدة ماء جوز الهند لمرضى السكر؟

أظهرت العديد من الدراسات أن ماء جوز الهند لديه إمكانية تخفيض مستويات السكر فى الدم، والتحكم فيه بشكل إيجابى على المدى الطويل، وذلك بفضل احتوائه على المغنيسيوم الذي يمكن أن يزيد من حساسية الأنسولين ويقلل مستويات السكر فى الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكرى من النوع 2، ورغم ذلك هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد تلك النتائج.

- كيف يساعد ماء جوز الهند فى منع تكوين حصوات الكلى؟

شرب كمية كافية من السوائل يساعد فى الوقاية من حصوات الكلى، حتى لو الماء العادى فهو مفيد أيضًا، ولكن الدراسات تشير إلى قدرة ماء جوز الهند فى منع تكوين حصوات الكلى، والتى تكون على شكل بلورات حيث يمنع ماء جوز الهند تلك البلورات من الالتصاق بالكلى وأجزاء أخرى من المسالك البولية، كما يساعد فى تقليل عدد الحصوات المتكونة فى البول.

- كيف يدعم ماء جوز الهند صحة القلب؟

تناول ماء جوز الهند يساعد فى انخفاض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية فى الدم وكذلك تقليل مستويات الدهون على الكلى، وكلها عوامل تدعم صحة القلب، حيث أن ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار تضر بصحة القلب.



ما هو الوقت المناسب لتناول ماء جوز الهند؟

على عكس العديد من المشروبات الأخرى لا يوجد وقت مفضل لتناول ماء جوز الهند، فمن الممكن تناوله نهارًا أو ليلًا لتحقيق أقصى استفادة منه، ولكن يعد تناوله صباحًا خيارًا جيدًا لأن ماء جوز الهند يحتوى على حمض اللوريك الذي يعزز المناعة وعملية التمثيل الغذائى وفقدان الوزن، كما ينصح النساء الحوامل بتناول ماء جوز الهند لمحاربة الجفاف والإمساك، كما يساعد فى تخفيف غثيان الصباح وحرقة المعدة الشائعة أثناء فترة الحمل، كما من الممكن تناول ماء جوز الهند قبل التمرين وبعده للحفاظ على رطوبة الجسم وكذلك قبل الذهاب إلى النوم.