الإكثار من المياه في السحور يضاعف الشعور بالعطش

يعتقد كثيرون أن الإفراط في شرب المياه خلال الساعة الأخيرة قبل آذان الفجر في رمضان يساعدهم على مقاومة العطش لفترة أطول، لكن هذا غير صحيح

علميا يتسبب الإكثار في شرب المياه خلال وقت قصير إلى مخاطر صحية، خاصة إذا كانت المعدة فارغة، بينها القيء وآلام حادة في المعدة والإسهال، فضلا عن عدم قدرة على بذل الجهد.

لذا من المهم توزيع شرب المياه خلال الفترة من الإفطار حتى السحور، لما لها من دور مهم في الحفاظ على الصحة والحماية من الجفاف.

الكابتن المصري عاصم إبراهيم، أخصائي تغذية ومدرب لياقة بدنية معتمد، قال إن من أهم أسباب شعور الصائمين بالعطش في نهار رمضان هو الإسراف في شرب المياه قبل آذان الفجر.

وأوضح عاصم لـ"العين الإخبارية"، أن تحليل الأمر ببساطة هو أنه عند شرب كمية كبيرة من المياه في وقت قصير وبمجرد وصوله للدم يقل تركيز الأملاح في مكونات الدم.

وتابع: "الدم يرسل إشارات للمخ، بالتحديد إلى مناطق مراقبة تركيز الدم الطبيعي، وبدوره يرسل الأخير إشارات تقرير الهرمون المضاد لإدرار البول، وبالتالي تبدأ الكلى في العمل وترشح المياه من الدم، ليتخلص منها الجسم عن طريق البول".

وأكمل: "بالتالي فإن شرب كمية كبيرة من المياه قبل آذان الفجر مباشرة يزيد من كمية ترشح المياه من الدم، وبالتالي إحساس الشخص بالعطش يكون سريعا".

عدد لترات المياه في رمضان

أخصائي التغذية أجاب عن سؤال يتردد كثيرا بشأن كمية المياه الواجب شربها خلال رمضان، مشيرا إلى أن المياه أهم عنصر في جسم الإنسان وتشكل نحو 70% من تكوينه، وتدخل في تركيب الدم والأنسجة والخلايا وكل أجهزة الجسم تقريبا.

وأضاف: "نقص المياه ممكن يتسبب في صداع ودوخة مستمرة وقد تصل إلى حد الإصابة بالجفاف"، موضحا أن أي شخص يحتاج من 2 إلى 3 لترات مياه يوميا في الطبيعي".

وتابع: "في رمضان من المهم تقسيم شرب المياه على مدار الفترة من المغرب حتى الفجر، ولا يقتصر الشرب على وجبتي الإفطار والسحور".

وأكمل: "من لا يستطيع شرب المياه بالقدر الكافي يمكنه تناول خضراوات وفاكهة غنية بالألياف وتحوي نسبة عالية من المياه، مثل التفاح والخس والخيار، كونها أغذية تخزن نسبة كبيرة من المياه يمكنها تعويض النقص في شرب الماء".

ونوه الكابتن عاصم إبراهيم بعدد من الأطعمة الواجب تجنبها في رمضان حتى لا تزيد من الشعور بالعطش، منها:

- المشروبات الغازية كونها تزيد من دهون الجسم وتسبب عسر الهضم.

- الأطعمة المالحة وأي أملاح بشكل عام مثل المخللات، كونها تحjوي كمية كبيرة من الصوديوم وتحفز الشعور بالعطa لأنها تحبس المياه في الجسم.

- التوابل خاصة الحارة، لأنها غالبا تسبب حموضة في المعدة وترهق الصائم خلال النهار.

- السكريات لأنها تحفز الشعور بالجوع.

- أخيرا المقليات لأنها تسبب عسر الهضم وزيادة الوزن.

,نصح أخصائي التغذية بـ3 أشياء من الضروري تناولها في وجبة السحور كونها تمنع العطش، هي:

- الخيار لأنه يحتوي على 96% مياه، ما يجعله من أهم الخيارات على مائدة السحور.

- البطيخ لأنه يحتوي على 93% مياه بجانب الألياف.

- الزبادي لأنه يحتوي على 85% مياه بجانب البروتين والكالسيوم.