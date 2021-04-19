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هل تجعلك ساعات العمل قلقا؟.. إليك بعض النصائح لإدارة مشاعرك

19 نيسان / أبريل 2021 04:46

هل تجعلك ساعات العمل قلقا؟.. إليك بعض النصائح لإدارة مشاعرك
هل تجعلك ساعات العمل قلقا؟.. إليك بعض النصائح لإدارة مشاعرك

قد تشعر الحزن من حين لآخر ولكن إذا حدث ذلك بشكل متكرر، فهذه مسألة مثيرة للقلق، ومن المعروف أن الكثير من الناس يقلقون الناس بشأن صحتهم النفسية، إذا كنت تعمل لساعات طويلة، فقد تشعر بالضغوط، وفي التقرير نذكر طرق معالجة مسببات القلق، بحسب موقع "only my health".

حدد سبب القلق

 اكتشف ما الذي يسبب لك القلق، يمكن أن يكون ضغوط العمل، والقضايا الشخصية، وقلة التحفيز، وقلة النوم، على سبيل المثال لا الحصر، هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تجعلك حزينا، سوف يساعدك على التعامل مع الموقف.

خذ استراحة سريعة

في بعض الأحيان، قد يؤدي أخذ قسط من الراحة إلى إخراجك من موقف مزعج، كما تساعد الإجازات في إنعاش العقل والجسد، يمكن أن تساعدك الاستراحة السريعة من العمل.

ركز على أحلامك

حفز نفسك على التركيز وأحلامك وأهدافك، في كثير من الأحيان، عليك السعي وراء أحلامك والقيام بشيء ما فقط من أجل أسرتك، إذا كنت تشعر بالكآبة في كثير من الأحيان، ففكر في أحلامك وما تريد فعله في الحياة، هذا قد يخرجك من الغرفة المظلمة.

ضع قائمة بإنجازاتك

إذا كنت تشعر بالضياع، فكر في إنجازاتك حتى يساعد ذلك في استعادة ثقتك بنفسك المفقودة، التفكير في الأشياء الجيدة يمكن أن يعيد بناء ثقتك بنفسك ويحسن مزاجك.

تحديد الهدف

كثير من الناس ليس لديهم حقا هدف حياة يجعل حياتهم بائسة، إنهم لا يعرفون ماذا يفعلون، ولماذا يفعلون، وأين يذهبون في الحياة وهذا هو الأكثر إشكالية، قد تواجه نفس الشيء وبالتالي عليك أن تجد لنفسك هدفا.

 

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