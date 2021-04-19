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اللجنة: إجراء الانتخابات بالقدس موضوع سياسي وليس فني

19 نيسان / أبريل 2021 01:27

الضفة المحتلة-الرأي:

قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية "فريد طعم الله"، "إن إجراء الانتخابات التشريعية في القدس هو موضوع سياسي وليس فني".

وأوضح طعم الله في تصريحات إذاعية، أن سلطات الاحتلال تضع العراقيل لتقويض وضرب العملية الانتخابية بمنع المرشحين المقدسيين من ممارسة حقهم في التنقل والاجتماع واعتقالهم، مؤكدا أن إجراءها بحاجة إلى دعم دولي، واللجنة" تعتبر كل سكان القدس مسجلين حكما في سجل الناخبين".

وأوضح أن مراكز الاقتراع التي يسيطر عليها الاحتلال في القدس هي ستة مراكز، مبينا أن بقية الناخبين في ضواحي القدس يصل عددهم الى 150 ألف ناخب ويستطيعون الادلاء بأصواتهم دون أي عوائق من الاحتلال.

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