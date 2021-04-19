وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف: منع استخدام المراوح والمكيفات في المساجد وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة: إجراء الانتخابات بالقدس موضوع سياسي وليس فني وكالة الرأي الفلسطينية نقابات العمال تحصل مخالصات 51 عاملاً بقيمة 53 ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تفتتح دورة حول الصفوف الافتراضية لمعلمي التشغيل المؤقت وكالة الرأي الفلسطينية أربعة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام وكالة الرأي الفلسطينية بالصور| وزارة الأسرى تنظم العديد من الفعاليات التضامنية مع الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف "حقوق الغير" غدًا الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولة للصحفيين على مصانع الذهب في القطاع وكالة الرأي الفلسطينية ديوان المظالم بالشرطة يُنهي خلافاً مالياً بقيمة "8" آلاف دولار وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء
أخبار » تقارير

في يوم الأسير الفلسطيني

الطلبة من أبناء الأسرى يناشدون العالم بإطلاق سراح آبائهم

19 نيسان / أبريل 2021 01:34

174762440_2660336514257855_2277560390567782534_n
174762440_2660336514257855_2277560390567782534_n

غزة-الرأي-أحمد الزيتونية

ناشد الطلبة من أبناء الأسرى العالم ومؤسسات حقوق الإنسان بالعمل على إطلاق سراح آبائهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

الطالبة زينة أبو القمبز ابنه الأسير ماجد والتي تدرس في مدرسة الشجاعية الثانوية للبنات تقول: "نفسي بابا يكون معنا ويشتري لنا أواعي العيد ..، ونزور عماتي وخالاتي .."

وتختتم زينة قولها "أنها لم تشاهد والدها منذ أكثر من ست سنوات بسبب إجراءات المنع التي تفرضها قوات الاحتلال على أهالي الأسرى.

وبين أروقه بيت الأسير فواز قنديل تخرج كلمات الحزن الممزوجة بالأمل من نجلته الطالبة وفاء التي تدرس في مدرسة شعبان الريس الثانوية للبنات، لتعبر عن أملها برؤية والدها ويشاركها فرحتها بتخرجها من مدرستها ويلاعبها كما كان يلاعبها وهي صغيرة.

بالنظر إلى أخيها بلال الطالب بمدرسة ابن الهيثم الأساسية للبنين رغم صغر سنه تري في عينيه ملامح الحزن بعدم رؤية والده ... يخاطبك بكلمات الطفولة: "بدي أكون زي باقي الأولاد بجوار أبي .. ونروح على السوق ونشتري الأغراض ..ويجبلي فانوس رمضان .

تكمن المعاناة الأكبر في سياق تقريرنا للطالب يوسف أبو القبز الطالب في مدرسة يافا الأساسية للبنين، الذي كان جنيناً في بطن أمه وقت اعتقال والده قبل 16 عاماً ولم يره إلا بعد ست سنوات من الميلاد ...ولهذه اللحظة يغيب عنه.

يحمل يوسف بين أضلعه الحب الشديد للأبوة المفقودة كما يفقدها العديد من أبناء الأسري.

الطفل مالك قنديل الذي يدرس في مدرسة أسعد الصطفاوي يظهر ابتسامة صغيرة على محياه رغم الألم الذي يعانيه في قلبه من غياب الأب.

مالك يقول "زمان ما حملني بابا .. ولا أعطاني مصروفي .. إن شاء الله بيعود وبحطني بين أحضانه .. "

رسائل كبيرة وعديدة وجهها الأبناء لأحرار العالم ولسان حالهم يقول اخرجوا أباءنا من السجون نريد أن نعيش معهم كباقي أسر العالم.

174762440_2660336514257855_2277560390567782534_n 174647366_2660336567591183_4258395466307888062_n 175445985_2660336467591193_3316790884023125302_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابات العمال تحصل مخالصات 51 عاملاً بقيمة 53 ألف شيكل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟