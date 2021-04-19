6 ألاف عملية جراحية تنجزها الصحة بغزة خلال الربع الأول لـ2021

غزة- الرأي

بالرغم من الحصـــار الظالم الممتد على قطاع غزة بشـــكل عام وعلى وزارة الصــــحة بشــــكل خاص والذي يلقي بظلاله الثقيلة على كل مناحي الحياة الاجتماعية منها والصــــــــحية، فقد استطاعت وزارة الصـــــــــحة المحافظة على تقديم الخدمات الصـــحية المتنوعة للمرضى واضعة ضمن رؤيتها تقديم أفضــل خدمة رغم التحديات والصـــعاب فكانت الاستمرارية في تقديم الخدمات.

الإنجازات الطبية في قطاع غزة تتواصل رغم قلة الإمكانيات وتنكر وزارة الصحة في الضفة الغربية لحقوق نظيرتها في قطاع غزة وحرمانها من المقومات الصحية والدوائية.

(6) آلاف عملية جراحية

التقرير الربعي الأول للعام 2021 والصادر عن خدمات المرضى في الادارة العامة للمستشفيات أظهر أن الطواقم الطبية كانت قد أجرت 5932 عملية جراحية منها (1150) عملية طارئة و(2161) مجدولة، منها (169) 169عملية ذات مهارة، و(1603) عملية كبرى، أما عمليات القسطرة القلبية فقد سجلت (582) عملية منها (350) قسطرة تشخيصية.

وأفاد التقرير الربعي أن عدد الولادات وصل الى(3481) ولادة، منها (1007) قيصرية.

وبين أن الطواقم الطبية تعاملت مع أكثر من (62) ألف متردد داخل أقسام طوارئ المستشفيات، حيث بلغت نسبة الدخول الى الأقسام 10.8%وتشمل أقسام الجراحة والباطنة والأطفال والنساء والولادة، كما تردد على العيادات الخارجية أكثر من (25) ألف متردد.

وفى سياق أخر، قدمت أقسام العلاج الطبيعي خدماتها ل (2071) مريض بمعدل جلسات يصل الى 8471 جلسة خلال الربع الأول، كما وتعاملت الطواقم الطبية مع (1628) مريض من خلال تقديم (17084) جلسة غسيل كلوي.

وعلى صعيد خدمة المناظير، بين التقرير أنه تم اجراء (491) عملية منظار شملت الباطنة والجراحة والمناظير النسائية.

أما خدمات الرعاية النهارية، كشف التقرير الذي أعده رئيس قسم شئون المرضى أ. سائد السحار، عن اجراء (10205) عملية، منها (9186) عملية داخل غرف العيادات الخارجية، و (1019) عملية في جراحات اليوم الواحد خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأجرت مختبرات وزارة الصحة خلال الربع الأول أكثر من(326) ألف فحص مخبري، فيما سجلت فحوصات الباثولوجي (1102) فحص.

ولفت التقرير الشهري الى أن عدد طلبات الأشعة (46680) طلب، فيما بلغ عدد مراجعي عيادة الدم والأورام (1961) مريض.

(26) ألف جلسة

وفي ذات السياق؛ ذكرت وزارة الصحة أن أقسام العلاج الطبيعي استمرت بتقديم خدماتها العلاجية للمرضى والمراجعين وبلغ اجمالي الحالات التي تلقت الخدمة العلاجية في اقسام العلاج الطبيعي في المستشفيات والرعاية الأولية نحو (7) آلاف حالة، في حين بلغت الجلسات العلاجية المقدمة لهم نحو (26) ألف جلسة علاجية.

وذكرت أنه في ظل انتشار فيروس كورونا تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل لمرضى “كوفيد 19” حيث تم وضع واعتماد سياسات وإجراءات مكافحة العدوى لعمل العلاج الطبيعي، وبلغ عدد المرضى الذين تلقوا الخدمة خلال جائحة كورونا ما يزيد عن (1500) حالة بما يزيد عن (12) ألف جلسة علاجية، بالإضافة الى تنفيذ العديد من الاستشارات الطبية، والتي تجاوزت (144) استشارة عبر الهاتف.

ولفتت إلى متابعة خدمات التأهيل من خلال تقييم الحالات التي تحتاج للمساعدة والتحويل لتلقي خدمات التأهيل في مستشفى الوفاء، إضافة الى تنفيذ العديد من الزيارات الميدانية لمتابعة المرضى المحولين من وزارة الصحة، ومشيرا إلى تسجيل (98) موافقة على صرف أسطوانة اكسجين إضافة إلى أدوات مساعدة وأجهزة طبية أخرى للمرضى.

عشرات البرامج والدورات

وعلي صعيد تدريب الكادر البشري ذكر تقرير إنجازات وزارة الصحة خلال الربع الأول من العام الحالي 2021، والذي أصدره مركز المعلومات الصحية بوزارة الصحة أن تدريب الكادر البشري يعد أحد ركائز العمل التي تقوم بها وزارة الصحة من خلال الإدارة العامة للتنمية القوى البشرية.

وأشار التقرير إلى تكثيف عمليات التدريب لتطوير الكادر البشري في شتى التخصصات بالإضافة الى رفع الجهوزية لمواجهة وباء “كورونا”، حيث اولت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بالتعاون مع لجنة السلامة ومكافحة العدوى بالوزارة اهتماما كبيرا في حصر برامج التدريب على إجراءات مكافحة العدوى والوقاية من خطر تفشي فيروس كورونا.

وتم تدعيم ذلك من خلال الدورات التدريبية وأهمها برنامج تدريب كوادر مستشفيات الولادة بوزارة الصحة والمؤسسات الخاصة على منع ومكافحة العدوى بدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، ودورات تدريبية في اساسيات دعم الحياة BLS لتمريض مجمع الشفاء الطبي، ودورتين في منع ومكافحة العدوى للكوادر الصحية في المستشفيات، ولكوادر الوزارة من الإسعاف والطوارئ، ومكافحة عدوى وإنعاش قلبي رئوي شارك فيها 69 من العاملين بالوزارة.

كما استفاد من برامج التدريب الالزامي ما يزيد عن 700 مشارك من تخصصات الطب البشري، وطب الاسنان، والصيدلة، والتحاليل الطبية، والعلاج الطبيعي، إضافة الى دورات لتمريض لرعاية الأولية حول إدارة الضغوط والتواصل الفعال في ظل جائحة كورونا، وأخرى حول كيفية إنقاذ المرضى المصابين بانسداد المجرى التنفسي.

ونوه التقرير الى متابعة برنامج البورد الفلسطيني من خلال متابعة التنسيق مع الجهات المعنية لبدء التدريب لعدد 156 من الأطباء حملة البكالوريوس المقبولين للتدريب بمراكز وزارة الصحة، إضافة الى عقد مقابلات الأطباء المتقدمين للمنافسة على الفرص التدريبية بمراكز وزارة الصحة ضمن برامج البورد الفلسطيني لحملة الشهادات المتوسطة “دبلوم وماجستير” والتدريب المعتمد لخمسة أطباء.

ولفت التقرير الى تسهيل الإدارة العامة للتنمية لمهمات تزيد عن 33 بحث عن طريق خطط الأبحاث المقدمة وتوجيه الباحثين للجهات المختصة وإدخال بينات الأبحاث على قاعدة البيانات الخاصة بالأبحاث، والعمل على التواصل مع جهات عديدة لتوفير التمويل اللازم لمجلة البحوث الصحية الفلسطينية.