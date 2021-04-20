وكالة الرأي الفلسطينية 211 مستوطنًا يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الشمال تشرع بترخيص مزرعة دجاج لاحم حديثة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تتابع مزارع تسمين المواشي وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح غدا الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية الأسير سواركة يواصل إضرابه لليوم 34 رفضًا لاعتقاله الإداري وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تشرع بفحص أشتال الفراولة الواردة الي القطاع وكالة الرأي الفلسطينية مباحث "السياحة والآثار" تضبط قطعاً أثرية برفح وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تتفقد مزارعي الخضار بمنطقة"المواصي" وكالة الرأي الفلسطينية "شرطة البلديات" تُكثف جهودها لتنظيم الأسواق في رمضان وكالة الرأي الفلسطينية عراقي يطلق النار على نفسه بعد إصابته بكورونا
أخبار » أخبار الأسرى

الأسير سواركة يواصل إضرابه لليوم 34 رفضًا لاعتقاله الإداري

20 نيسان / أبريل 2021 12:27

الأسير عماد سواركة
الأسير عماد سواركة

رام الله - الرأي:

يواصل الأسير عماد سواركة (37 عامًا)، من أريحا إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 34 على التوالي في سجون الاحتلال رفضًا لاعتقاله الإداريّ، حيث يقبع في زنازين سجن "عسقلان".

وقال نادي الأسير، إن الأسير سواركة يعاني من تدهور مستمر في وضعه الصحي حيث فقد من وزنه 12 كغم.

يذكر أن الأسير سواركه معتقل منذ شهر تموز 2020، حيث أصدرت مخابرات الاحتلال بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ مدة كل منهما أربعة شهور، علمًا أنه متزوج وأب لخمسة أطفال، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه عشر سنوات في سجون الاحتلال جُلها رهنّ الاعتقال الإداري.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابات العمال تحصل مخالصات 51 عاملاً بقيمة 53 ألف شيكل

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟