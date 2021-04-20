الأسير سواركة يواصل إضرابه لليوم 34 رفضًا لاعتقاله الإداري

رام الله - الرأي:

يواصل الأسير عماد سواركة (37 عامًا)، من أريحا إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 34 على التوالي في سجون الاحتلال رفضًا لاعتقاله الإداريّ، حيث يقبع في زنازين سجن "عسقلان".

وقال نادي الأسير، إن الأسير سواركة يعاني من تدهور مستمر في وضعه الصحي حيث فقد من وزنه 12 كغم.

يذكر أن الأسير سواركه معتقل منذ شهر تموز 2020، حيث أصدرت مخابرات الاحتلال بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ مدة كل منهما أربعة شهور، علمًا أنه متزوج وأب لخمسة أطفال، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه عشر سنوات في سجون الاحتلال جُلها رهنّ الاعتقال الإداري.