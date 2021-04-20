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دعوات أمريكية لتقليص المساعدات العسكرية المقدمة للاحتلال

20 نيسان / أبريل 2021 04:08

البيت الأبيض الأمريكي
البيت الأبيض الأمريكي

فلسطين المحتلة - الرأي

قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي السناتور "بيرني ساندرز"، إنه يتعين على الولايات المتحدة تنظيم المساعدة العسكرية لـ"إسرائيل".

وأضاف "ساندرز" أمام المؤتمر الوطني "أعتقد بقوة أنه يجب علينا أيضاً أن نكون مستعدين لممارسة ضغوط حقيقية، بما في ذلك تقييد المساعدات، ردًا على تحركات أي من الجانبين تقوض فرص السلام".

وتابع "الشعب الأميركي لا يريد أن يرى أن الأموال تستخدم لدعم السياسات التي تنتهك حقوق الإنسان وتعامل الشعب الفلسطيني كبشر من الدرجة الثانية".

من جهتها، دعت السناتور الأميركية "إليزابيث وارن"، في خطابها المسجل مسبقًا في ذلك المؤتمر الافتراضي، إلى تقييد المساعدات العسكرية لـ"إسرائيل"

وقالت "وارن": "إذا كنا جادين في وقف التوسع الاستيطاني ومساعدة الأطراف على إيجاد حل الدولتين، فسيكون من غير المسؤول ألا نأخذ في الحسبان جميع الأدوات المتاحة لنا".

وأضافت "أحدها هو منع استخدام المساعدات العسكرية في الأراضي المحتلة من خلال الاستمرار في تقديم مساعدات عسكرية غير مقيدة، فإننا لا ندفع إسرائيل لتعديل مسارها".

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