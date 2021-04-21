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مدرسة مساعد العازمي بالوسطى تختتم مبادرة معاً لمواجهة كورونا

21 نيسان / أبريل 2021 12:35

مدرسة مساعد العازمي بالوسطى تختتم مبادرة معاً لمواجهة كورونا
مدرسة مساعد العازمي بالوسطى تختتم مبادرة معاً لمواجهة كورونا

غزة- الرأي

 اختتمت مدرسة مساعد بن عبد الله العازمي الأساسية المشتركة التابعة لمديرية التربية والتعليم بالوسطى فعاليات مبادرة معاً لمواجهة كورونا.

جاء ذلك، بحضور مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ورئيس مجلس أولياء الأمور المركزي عاطف وادي وأعضاء المجلس، ورئيس قسم الإدارات المدرسية د. سوسن مزيد، ولجنة الطوارئ في بلدية وادي السلقا ومديرة المدرسة عائشة يونس وأولياء الأمور والمجتمع المحلي بمنطقة وادي السلقا.


ورحب  مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي، مشيداً بجهود إدارة مدرسة مساعد العازمي والطاقم التدريسي، وتحدث عن أهمية هذه المبادرة وغيرها من المبادرات التي تهدف للمساهمة في توعية الطلبة والمجتمع بمخاطر جائحة كورونا والحد من انتشارها، وأكد السدودي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والبروتوكول الصحي.


وشكرت مديرة المدرسة أسرة المدرسة والطلبة على إنجاح المبادرة، و تحدثت عن المبادرة وما حققته من انجازات داخل المدرسة وخارجها، وأضافت أن المدرسة شكلت فريقاً من الطالبات وتم تدريبه على آلية التوعية الوجاهية والإلكترونية وتم تطبيق ذلك على الطالبات داخل المدرسة لتحقيق التوعية بالأقران وصولاً للانضباط الذاتي لدى الطالبات توافقاَ مع إجراءات السلامة المتبعة داخل المدرسة للوقاية من جائحة كورونا.


 وتم خلال اللقاء تكريم المؤسسات وأعضاء مجلس أولياء الأمور والمبادرين في منطقة وادي السلقا الذين شاركوا في إنجاح فعاليات مبادرة معا لمواجهة كورونا، كذلك تم تكريم المعلمات المشرفات وطالبات الفريق المشاركات في تنفيذ المبادرة، و تم توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة الإلكترونية التوعوية التي تم إطلاقها كنشاط ختامي للمبادرة والتي كانت برعاية بلدية وادي السلقا.

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