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أضرار الافراط فى تناول فيتامين سى الإصابة بحصى الكلى

22 نيسان / أبريل 2021 08:52

فيتامين سى ضروري للصحة الجيدة ، فهو يساعد في دعم جهاز المناعة، وامتصاص الحديد، وله خصائص مضادة للأكسدة تساعد في الحماية من التلف الناتج عن الإجهاد، لكن هل من المفيد أن تستهلك أكثر من الكمية اليومية الموصى بها؟ في السنوات الأخيرة، بدأ العديد من الأشخاص في
فيتامين سى ضروري للصحة الجيدة ، فهو يساعد في دعم جهاز المناعة، وامتصاص الحديد، وله خصائص مضادة للأكسدة تساعد في الحماية من التلف الناتج عن الإجهاد، لكن هل من المفيد أن تستهلك أكثر من الكمية اليومية الموصى بها؟ في السنوات الأخيرة، بدأ العديد من الأشخاص في

فيتامين سى ضروري للصحة الجيدة ، فهو يساعد في دعم جهاز المناعة، وامتصاص الحديد، وله خصائص مضادة للأكسدة تساعد في الحماية من التلف الناتج عن الإجهاد، لكن هل من المفيد أن تستهلك أكثر من الكمية اليومية الموصى بها؟

في السنوات الأخيرة، بدأ العديد من الأشخاص في تناول جرعات عالية من فيتامين سي في محاولة لتحسين صحتهم واكتساب فوائد تتجاوز الكمية التي يتم الحصول عليها من خلال نظامهم الغذائي، ومع ذلك، من غير المرجح أن تقدم الجرعات العالية من فيتامين سي أي فائدة إضافية.

هذا لأن فيتامين سي فيتامين قابل للذوبان في الماء ، على عكس الفيتامينات التي تذوب في الدهون ، لا يتم تخزين الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء في جسمك - وبدلاً من ذلك ، يتم إفراز الكميات الزائدة عن طريق البول .

 

ووفقا لموقع " Healthline" ، فإن تناول كميات كبيرة من فيتامين سى من خلال المكملات الغذائية قد يسبب آثارًا ضارة على الصحة.

اضرار الافراط فى تناول فيتامين سى 
 
حصى الكلى: حيث يزيل الجسم الفائض من فيتامين سى على شكل أكسالات، وهي نفايات وفي بعض الحالات ، قد تشكل الأوكسالات بلورات وتؤدي إلى حصوات الكلى، وقد يؤدي تناول الكثير من فيتامين سي إلى زيادة كمية الأوكسالات في البول وزيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى .

أعراض الجهاز الهضمي: قد يؤدي تناول كميات زائدة من فيتامين سى من خلال المكملات الغذائية إلى ظهور أعراض في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والغثيان وتشنجات المعدة.

ويحتوي فيتامين سي على قيمة يومية (DV) تبلغ 90 مجم يوميًا، وهي الكمية الموصى بها التي يجب أن تستهلكها يوميًا يمكن الوصول إليه بسهولة عن طريق تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي ، مثل الفراولة والحمضيات والبروكلي والفلفل.

ومع ذلك يمكنك أن تستهلك بأمان ما يصل إلى 2000 مجم من فيتامين سي يوميًا دون التعرض لآثار صحية ضارة، هذا هو الحد الأعلى المسموح به لتناول فيتامين سى.

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