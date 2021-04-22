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توغل محدود وتجريف أرضي شرق رفح

22 نيسان / أبريل 2021 12:09

رفح – الرأي:

توغلت عدة آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة وقامت بأعمال تجريف وسط إطلاق نار، لليوم الثاني على التوالي.

وقالت مصادر محلية إن ست آليات عسكرية إسرائيلية انطلقت من مواقع الاحتلال العسكرية الجاثمة على الشريط الحدودي شرق مدينة رفح، وتوغلت لعشرات الأمتار في الأراضي الزراعية بحي النهضة شرق المدينة، وقامت بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة وسط إطلاق نار وقنابل دخانية.

وتتعمد آليات الاحتلال بين الفينة والأخرى التوغل في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شمال وشرق قطاع غزة وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.

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