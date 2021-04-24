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مصر تُدين أعمال العنف التي شنتها مجموعات يهودية بالقدس

24 نيسان / أبريل 2021 03:53

مصر وفلسطين
مصر وفلسطين

وكالات-الرأي:

أدانت جمهورية مصر العربية، أعمال العنف والتحريض التي قامت بها مجموعات يهودية متطرفة، مستهدفة المواطنين الفلسطينيين من سُكان البلدة القديمة في القدس الشرقية، ما أسفر عن إصابة العشرات منهم.

وأعربت الخارجية المصرية في بيان صدر عنها، اليوم السبت، عن بالغ قلقها من تصاعد وتيرة الاعتداءات والأعمال الاستفزازية تجاه المقدسيين منذ بداية شهر رمضان المُعظم.

وحملت السلطات الإسرائيلية لمسئوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين والكف عن كل ما من شأنه المساس بحق المصلين في الوصول بحرية إلى المسجد الأقصى المبارك، وكذلك وقف أية انتهاكات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.

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