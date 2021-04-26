الحكم المحلي تنفّذ 1396 مشروعاً خلال 15 عاماً بقيمة 342 مليون دولاراً

غزة – خاص الرأي:

سعت وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة أن تكون وزارة رائدة تعمل على بناء قدرات الهيئات المحلية وتنمية مواردها لتصبح أكثر قدرة على تحقيق رفاهية مواطنيها في إطار حكم محلي رشيد.

حيث قامت وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية بالعديد من الإنجازات والمشاريع من العام 2007 وحتى عام 2020 والتي تعد استراتيجية وذات أهمية كبرى لمحافظات قطاع غزة في الوقت الحالي وعلى المدى البعيد، في جميع مجالات عمل الوزارة وخاصة في الإدارات المركزية للوزارة مثل أعمال الإدارة للتخطيط والتنظيم العمراني، واللجنة المركزية والرقابة والتوجيه والمشاريع والأعمال الروتينية للوزارة.

ونفذت وزارة الحكم المحلي بغزة العديد من المشاريع في كافة المجالات مثل المياه والصرف الصحي والبيئة والطرق والطاقة والمنشآت العامة بقيمة كلية بلغت قرابة 343 مليون دولار.

قطاع المياه والصرف الصحي

فعلي صعيد بلدية خانيونس فقد تم تنفيذ 11 مشروعاً لقطاع المياه والصرف الصحي ما بين إنشاء شبكات صرف صحي ومحطات تحلية.

أما بلدية الوسطى فنفذت هي الأخرى 178 مشروعاً شملت إنشاء شبكات مياه وتطوير شوارع داخلية في المحافظة وحفل أبار للمياه وتنظيف لشوارع المحافظة.

أما بلديات رفح فقد نفذت 11 مشروع لقطاع المياه والصرف الصحي وتطوير شوارع داخلية وترحيل للنفايات الصلبة ومشاريع محطات للتحلية ومشاريع تصريف مياه الأمطار.

أما بلدية غزة فقد نفذت 214 مشروعاً تضمن مشاريع تطوير شوارع رئيسية وفرعية من حيث شبكات المياه والصرف الصحي؛ إضافة لحفر أبار مياه.

وبلغت جميع المشاريع التي تخص قطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة 414 مشروع.

قطاع الطرق

بلدية خانيونس بينت خلال تقرير للإنجازات خلال 15 عاماً أنها نفذت 70 مشروع في قطاع الطرق من حيث رصف وتعبيد وتطوير لشوارع المحافظة.

فيما نفذت بلديات الوسطى 168 في ذات المجال من حيث تأهيل ورصف وتعبيد وصيانة لشوارع داخلية في المحافظة.

أما على صعيد بلديات رفح فذكرت أنها نفذت 70 مشروع في قطاع الطرق عملت من خلاله على تطوير ورصف للشوارع الداخلية وتعبيد طرق زراعية.

بلدية غزة هي الأخرى نفذت 195 مشروع في تطوير للشوارع وإعادة تأهيل أخرى؛ وبالتالي يبلغ عدد المشاريع التي تخص قطاع الطرق 503 مشروع.

قطاع الطاقة والمنشآت العامة

وفيما يخص قطاع الطاقة والمنشآت العامة فقد نفذت بلديات قطاع غزة 254 مشروع توزعت بين بلدية خانيونس التي نفذت 48 مشروع تضمنت مشاريع إنارة وإنشاء ملاعب معشبة ومباني إدارية ومراكز تجارية.

أما بلديات الوسطى فنفذت هي الأخرى 71 مشروع من بينها مشارع إنارة بالطاقة الشمسية للمفترقات الرئيسية في المحافظة وإنشاء ملاعب كرة قدم وبناء العديد من المراكز التجارية والمباني الإدارية.

وعلى صعيد بلديات رفح فقد نفذت 48 مشروع من أبرزها مشروع إنارة الملعب البلدي وتأهيل شبكة الإنارة في أحياء مختلفة من المدينة، إضافة لتطوير وإنارة مفترقات طرق باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية وإنشاء مباني إدارية وملاعب معشبة.

بلدية غزة هي الأخرى قامت بتنفيذ 87 مشروع في أحياء مختلفة من المدينة شملت تطوير لملاعب كرة القدم وصيانة للحدائق والمتنزهات وإنشاء لمراكز استثمارية وإنشاء نصب تذكارية كالكويت والشيخ رضوان وغيرها من الأماكن الأخرى.

قطاع التوريدات ومشاريع أخرى

نفذت بلديات قطاع غزة 225 مشروع من أبرزها توريد وعمل أبراج مراقبة للمتدربين على شواطئ البحر وتوريد حسكات مجداف صغيرة مع شباك صيد للصيادين ومشاريع لتوريد مواد لزوم صيانة طرق وشبكات صرف وكهرباء.