ديوان الموظفين العام: وظّفنا 21 ألف خريج خلال 15 عاما وفق مبدأ تكافؤ الفرص

غزة- الرأي

بالرغم من الأزمات التي تمر بها المؤسسات والوزارات الحكومية بغزة من حصار وحروب وأزمة رواتب، إلا أن ديوان الموظفين العام حرص أشد الحرص على استقرار الحالة الوظيفية، وعمل على توفير الموارد البشرية وسد احتياجات الدوائر الحكومية وفق ما هو متاح.

ونجح ديوان الموظفين العام خلال المرحلة 15 عاماً في تحقيق جملة من الانجازات والمشاريع أبرزها تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في القانون الأساسي كمبدأ أساسي لعمليات التوظيف، لا يتم التوظيف إلا وفقا لإعلان ومسابقة، وقد نفذ ديوان الموظفين العام منذ العام 2007 آلاف الإعلانات الوظيفية التي تنافس عليها مئات آلاف طالبي الوظائف وذلك لشغل أكثر (21000) وظيفة في قطاعات الخدمة المدنية.

وأعد ديوان الموظفين العام منذ العام 2008 نظام محوسب لتنفيذ الامتحانات المحوسبة لطالبي الوظائف، تم بناء النظام على أساس امتحان الخيارات المتعددة والذي يمكن المرشح للوظيفة من الحصول على نتيجة الامتحان قبل مغادرة قاعة الامتحانات.

وقام ديوان الموظفين العام بتوظيف ما مجموعة 21527 موظفاً وكان نصيب وزارة التربية والتعليم العالي 9424 بما نسبته (43.8%) أما وزارة الصحة فكان نصيبها 5915 بنسبة (27.5%) .

قام الديوان بتعزيز توظيف الاناث في القطاع الحكومي فبلغ عدد الاناث 7549 بنسبة (35.1%)، وبلغ عدد توظيف الذكور 13978 بنسبة (64.9%)؛ إضافة لتوظيف عدد 6765 معلم في وزارة التربية والتعليم العالي وهو ما نسبته 71.8%، أما في وزارة الصحة تم توظيف 3246 وظيفة صحية وهو ما نسبته 54.9%.

وساهم الديوان بتعزيز دور الشباب في الخدمة المدنية حيث بلغ متوسط الاعمار لموظفي الخدمة المدنية بقطاع غزة 38.9 سنة، وبمتوسط خبرة بلغ 9.2 سنة.

في حين بلغ عدد الموظفين الشباب من مواليد التسعينات 3432 موظفا بنسبة 16% من اجمالي عدد الموظفين الذين تم تعينهم خلال فترة التقرير.

وشكل توزيع موظفي الخدمة المدنية تناغماً مع تعداد السكان العام لمحافظات قطاع غزة فشكلت محافظة غزة ما نسبته 35% ، محافظة شمال غزة 16% ، محافظة الوسطى 15% ، محافظة خان يونس 22% ، محافظة رفح 12% .

إنجازات المعاملات

وذكر ديوان الموظفين أنه ينجز المعاملات الخاصة بموظفي الخمة المدنية بمعدل من 40 ألف معاملة مختلفة فيما يتعلق ب(الإجازات بأنواعها، الترقيات المستحقة، بدل التنقل، منحة الوفاة، إنهاء خدمات بسبب الاستقالة أو بلوغ سن التقاعد، ... إلخ).

وينفذ ديوان الموظفين العام برامج خاصة في مجال بناء القدرات لموظفي الخدمة المدنية بشكل سنوي حيث يبلغ معدل الدورات التدريبة المنفذة سنويا أكثر من 70 دورة تدريبة سنوية يستفيد منها مئات موظفي الخدمة المدنية سنوياً، إضافة لتنفيذ ورش عمل لكافة القطاعات الوظيفية في مجالات عدة تتعلق بالخدمة المدنية حيث يبلغ متوسط ورش العمل المنفذة سنويا قرابة 50 ورشة عمل ولقاء عام مع القطاعات الوظيفية.

كما وينفذ ديوان الموظفين العام عملية تقييم الأداء السنوية لقرابة 30000 موظف ومتابعة عمل لجنة تدقيق التقييمات ولجان التظلمات، إضافة لعمله من خلال الأدوات الإعلامية التابعة له على توضيح الصورة المشرقة لجهود ديوان الموظفين العام في مجال تحقيق النزاهة والشفافية في إدارة عملياته وخاصة القضايا المتعلقة بالاستقطاب والتوظيف وحقوق العاملين في الخدمة المدنية، حيث يبلغ متوسط المنشورات الإعلامية السنوية أكثر من (300) منشور إعلامي.

كما ويبذل الديوان جهوداً كبيرة في مجال معالجة ملف عقود وزارة المالية الطارئ من خلال رسم السياسات العامة لمعالجة الملف بما يتعلق بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وبما يحفظ حقوق العاملين لسنوات طويلة على بند العقد،

تطوير البيئة الإدارية والقانونية

أما على صعيد تطوير البيئة الإدارية والقانونية وتعزيز معايير الحوكمة الرشيدة والتطوير المؤسسي في مجال الموارد البشرية فقد أصدر ديوان الموظفين لائحة خاصة بالتعديل الوظيفي للعاملين في الخدمة المدنية، إضافة لإعداد دليل إجراءات العمل للإدارات المختلفة في الديوان والمشاركة في إعداد لوائح سنوات الأسر.

كما شارك الديوان في إعداد اللائحة التنظيمية لكادر المعلمين الحكوميين، والعمل على مراجعة وتدقيق الهياكل الحكومية بما يضمن قدرتها على الاستجابة لمتطلبات التطوير وإعداد لائحة ناظمة لتوظيف ذوي الإعاقة، إضافة لإصدار الديوان مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.

تطوير العلاقات الخارجية

عمل ديوان الموظفين خلال السنوات الماضية على تطوير الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي والمجتمع المدني حيث ينفذ الديوان زيارات تنسيقية دورية لهذه المؤسسات للحفاظ على درجة تنسيق عالية.

كما ويعمل ديوان الموظفين على فتح أبوابه بشكل دائم للنقابات المهنية ويستمع لممثلي النقابات ويساهم بشكل كبير في صناعة الحلول للمشاكل التي يتعرض لها منتسبي النقابات، بالإضافة لتعزيز مكانته في الإعلام والبرامج الإذاعية وقام بإعداد نافذة إذاعية دائمة لتنفيذ برامج اعلامية متعلقة بالخدمة المدنية.

وضمن حرص ديوان الموظفين على تطوير خدماته فقد تقدم لعدد من الجوائز في مجال التطوير الخدمات كجزء من توجهه نحو الانفتاح على المجتمع وتقديم أفضل مستوى من الخدمات، فقد حصل ديوان الموظفين العام على المركز الأول كأفضل مركز خدمات على مستوى فئة المراجعين من(50-100) مراجع على مستوى الحكومة وحصل ديوان الموظفين على المركز الثالث كأفضل دائرة حكومية.

الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الحكومية

قام ديوان الموظفين العام خلال جائحة كورونا بتطوير آلية العمل عن بعد للموظفين المنفذين للخدمات داخل ديوان الموظفين العام عبر النظام المحوسب من خلال الانترنت والوصول للشبكة الحكومية بتقنية VPN، لتسهيل استمرار العمل عن بعد بسبب حالة الطوارئ الناتج عن فيروس كورونا.

وأعد ديوان الموظفين العام دراسات مختصة في مجال توزيع الموارد البشرية بين الدوائر الحكومية بما يضمن كفاءة العمل داخل الدوائر الحكومية.

التحول الإلكتروني

وضمن التطوير في المجال الإلكتروني سعى ديوان الموظفين العام في قطاع غزة لحوسبة الإطار الإداري للسجل إلكتروني لحفظ التعديلات على الهياكل التنظيمية حسب القرارات الحكومية، بالإضافة لحوسبة الاجازات والخدمات المقدمة من شؤون الموظفين والوصف الوظيفي وربطه الكترونيا وحوسبة الامتحانات والمقابلات لرفع مستوى الشفافية والمعيارية.

وعمل الديوان على حوسبة أنظمة الصادر والوارد للهيئات المحلية، وحوسبة وإنجاز وربط قرابة 40 خدمة كان أهمها توحيد البيانات والإجازات؛ بالإضافة لربط بيانات العاملين في الخدمة المدنية المثبتين والعقود وتفاصيل حالة العمل الخاصة بهم مع وزارة الاتصالات.

ونفذ ديوان الموظفين مشروع تعشيب البيانات لموظفي الخدمة المدنية واخضع اكثر من 30 الف ملف وظيفي لعمليات تصويب البيانات.

ومنذ العام 2007 تم البدء في تنفيذ أرشفة الكترونية لكافة بيانات موظفي الخدمة المدنية حيث تم الانتهاء من أعمال إدخال جميع الملفات لموظفي الخدمة المدنية بنظام الباركود لقرابة 45 ألف ملف.

تطوير البيئة المكانية

وعلي صعيد تطوير البيئة المكانية فقد شرع ديوان الموظفين العام بتنفيذ مشروع إنشاء مركز التدريب وبناء القدرات بالتنسيق مع مؤسسة الخليج ووزارة الأشغال العامة والإسكانعلى مساحة 660 م²، ويشمل المركز عدد كبير من قاعات التدريب المزودة بأحدث التقنيات التدريب وتركيب مصع جديد وتطوير المصعد القديم وتطوير شبكة الحاسوب في المبنى وتزويد المبنى بمجموعة كبيرة من الحواسيب لتنفيذ الامتحانات المحوسبة، بالإضافة إلى تزويد الديوان بسيارة حركة جديدة.

كما تم تجهيز عدد 4 قاعات في البدروم لتنفيذ المقابلات الشخصية لطالبي الوظائف وصالة انتظار مع توفير برنامج متخصص مرتبط بشاشة انتظار لترتيب دور المقابلات؛ إضافة لتزويد قاعات المقابلات بعدد 12 جهاز تابلت لتطوير عملية ادخال درجات المقابلات اثناء انعقادها مما يوفر الوقت والدقة في عمليات ادخال علامات المتقابلين وتقليص وقت الانتظار للنتائج.