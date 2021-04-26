الحية: ما حدث بالقدس دليل على جدوى مواجهة الاحتلال

فلسطين المحتلة - الرأي

قال رئيس قائمة "القدس موعدنا" الانتخابية التابعة لحركة حماس خليل الحية إن رضوخ الاحتلال لمطالب الثائرين المنتفضين في القدس، دليل واضح على أن الاحتلال لا يُجدي معه إلا المواجهة والمقاومة بأشكالها كافة.

وأضاف "الحية" في تصريح مكتوب اليوم الاثنين: "مجددًا، يؤكد المقدسيون قدرتهم على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وصد مخططاته، وسيادتهم على المدينة المقدسة وحفاظهم على مسجدها المبارك وهويتها الفلسطينية العربية".

وتابع: "أثبتت مدينة القدس بشبابها وأبطالها ومرابطيها ومرابطاتها أنها أقوى من الجلاد والاحتلال، وتسجّل اليوم انتصارًا جديدًا عليه"، مضيفاً: "كما تثبت القدس بأهلها ومرابطيها أنهم حرّاس أساسيون، وأمناء على عُهدة الأمة والشعب ومسرى النبي صلى الله عليه وسلم".

وشدد على أن مدينة القدس تتقدم إلى موقع جديد في المواجهة مع الاحتلال، من الكاميرات والبوابات الإلكترونية، إلى مصلى باب الرحمة، وليس انتهاء بالحواجز في محيط باب العامود.

واستدرك الحية "يسجّل أهل القدس اليوم إضافة جديدة ليقولوا للعالم بأنهم لا يخشون الاحتلال، بل يفرضون إرادتهم عليه، وهذه رسالة واضحة لكل المراهنين على الاحتلال، بأن الحقوق تُنتزع انتزاعًا".

وعدَّ ما جرى في القدس، بمثابة دلالة قاطعة على أن الفلسطينيين قادرين على إجبار الاحتلال من أجل إجراء الانتخابات في القدس، كما أجبره أهل القدس في كل المواقع والساحات

ودعا كل الفلسطينيين، إلى البناء على إنجاز المقدسيين، بالتأكيد على ضرورة فرض الانتخابات في مدينة القدس بقرار وطني فلسطيني، وتحويل يوم الاقتراع إلى مواجهة واشتباك مع الاحتلال.