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فحجان :مستمرون بمتابعة جهوزية ومخزون الأوكسجين بالمستشفيات

27 نيسان / أبريل 2021 12:20

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غزة-الرأي

ثمن مدير دائرة تمريض المستشفيات في الإدارة العامة للتمريض د. يوسف فحجان الدور الكبير الذي يقوم به مشرفو التمريض في متابعة جهوزية ومخزون الأوكسجين في جميع مستشفيات قطاع غزة.
و أفاد د. فحجان بانه تم تدشين نظام جديد لمتابعه استهلاك الأوكسجين ومتابعة أحوال المرضى المنومين الذين يتلقون العلاج بالأوكسجين حيث يتم مقارنة الاستهلاك اليومي لهم مع القدرة الانتاجية للمحطات مما شكل خارطة واضحة لاستهلاك الاوكسجين في جميع المستشفيات مؤكدا بأن ذلك ساهم وبشكل إيجابي في توزيع المرضى وتأمين الرصيد الاحتياطي من أسطوانات الاوكسجين في كل المرافق
وعن اقسام العنايات المركزة واقسام "كوفيد"، نوه د. فحجان بأنها جهزت بأسطوانات احتياطية تحسبا لوجود اي طارئ وتم تدريب الممرضين والممرضات والقابلات على التدخل العاجل في أي طارئ. وأشار بأن تمريض المستشفيات لديهم الكفاءة والخبرة في التعامل السليم وتقديم الخدمة التمريضية السريرية بجودة ومهارة عالية.
 

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