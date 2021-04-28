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ماذا يحصل في الجسم عند تناول حفنة من الزبيب يوميا؟

28 نيسان / أبريل 2021 08:54

ماذا يحصل في الجسم عند تناول حفنة من الزبيب يوميا؟
ماذا يحصل في الجسم عند تناول حفنة من الزبيب يوميا؟

كشفت الدكتورة الروسية تاتيانا بوتشاروفا، أخصائية الغدد الصماء، مضار وفوائد الزبيب، موضحة المخاطر التي يمكن أن يسببها العنب المجفف.

وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن 100 غرام من الزبيب تحتوي على 300 سعرة حرارية، ولكنه مقابل هذا، يحتوي على نسبة عالية من السكر تصل إلى 59% ، لذلك لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من السكري أو السمنة بتناوله.

وتضيف، ولا ينصح حتى الشخص السليم بتناول أكثر من حفنة من الزبيب في اليوم.

وتقول، "بالطبع الزبيب أكثر فائدة من الحلويات الأخرى، لأنه يحتوي على 80% من الفيتامينات الموجودة في العنب الطازج. كما أنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم حوالي 850 ملليغرام في 100 غرام. والبوتاسيوم ضروري لعمل القلب والأوعية الدموية والكلى بصورة طبيعية. وبفضل عنصر البوتاسيوم يمكن اعتبار الزبيب مدر خفيف للبول، يساعد على إخراج السموم من الجسم. كما تحتوي 100 غرام من الزبيب على 3 ملليغرامات من عنصر الحديد، وهذا يعادل 20% من حاجة الجسم اليومية لهذا العنصر. لذلك ينصح من يعاني من فقر الدم، ومن يتطلب عمله بذل مجهود كبير بتناول الزبيب يوميا، لأنه مصدر جيد للحصول على الطاقة".

وتضيف، يحتوي الزبيب على مجموعة فيتامينات B، التي تعزز الجهاز العصبي، لذلك تناول كمية صغيرة منه مفيد للنساء الحوامل.

وتشير الخبيرة إلى أن الزبيب سهل الهضم مقارنة بالعنب الذي يسبب التخمر وانتفاخ البطن.

وتقول، "ينصح بتنقيع الزبيب بالماء قبل تناوله، كما يمكن غليه للحصول على مشروب يحتوي على أكبر كمية من المواد المغذية".

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