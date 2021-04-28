المسحراتي "زقوت".. يلون أزقة غزة بالأغاني الوطنية في جنح الظلام

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم

ما إن تقترب عقارب الساعة من الثانية والنصف بعد منتصف الليل، يتجهز المسحراتي محمد زقوت الملقب بأبو بلال، للخروج من منزله كعادته كل ليلة من ليالي رمضان، يرافقه قرع طبلته وهو يصدح بأعلى صوته منادياً لإيقاظ المواطنين لتناول السحور.

ويبدأ أبو بلال جولته الليلية كل يوم في شوارع وأزقة معسكر الشاطئ بغزة، حيث يصدح بالأغاني والمواويل الوطنية الداعمة للمقاومة ولمدينة القدس ورفع الحصار، في حين يلتف العديد من المواطنين حوله وهو يردد" اصحى يا نايم وحد الدايم"، وياعباد الله، قوموا إلى السحور وصلوا على حضرة الرسول".

وتعتبر مهنة التسحير مصدر رزق للعديد من الشباب في قطاع غزة، رغم أنها موسمية، لكنها فرصة جيدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والحصار المطبق، إلا أن أبو بلال أحب التسحير لكسب الأجر والثواب من الله، ومن ثم الاسترزاق منها.

ويقول أبو بلال في حديث لـ"الرأي":" إنه يعمل في مهنة التسحير منذ 2009، حيث كان يرافق المسحراتي الذي كان يعمل وقتها في المخيم، ومنذ ذلك الحين وهو يعمل مكانه".

وأكثر ما يميز جولة المسحراتي في الأزقة والشوارع، عندما يتهافت عليه الصغار قبل الكبار، وهو يردد الأغاني الوطنية الداعية إلى اللحمة والوحدة الوطنية، وأناشيد الدعم للمقاومة والقدس والأناشيد الرمضانية ومديح الرسول وأيضا الأغاني التي تعبر عن الواقع بغزة، في حين ينادي كل رب عائلة باسمه في محاولة لإيقاظه وتذكيره بموعد السحور.

وحصل المسحراتي أبو بلال وهو أب لثلاثة أطفال، على ترخيص من قبل وزارة الداخلية بغزة للعمل في تسحير المواطنين في مخيم الشاطئ للاجئين، وحسب المنطقة التي يتواجد بها.

ويؤكد أن من حبه لمهنة المسحراتي قام بتسحير العائلات في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أن التسحير مهنة مميزة، وأنها عادة يعتز بها.

ولا يحصل أبو بلال على مقابل لعمله في مهنة التسحير، سوى العيدية التي يتلقاها في العيد من العائلات التي كان يوقظها للسحور خلال أيام رمضان.

ووفقاً للعادات والتقاليد المتعارف عليها في فلسطين، فإن أجرة المسحراتي يتلقاها ليلة العيد حين يعلن عن انتهاء شهر رمضان، ودخول اول أيام عيد الفطر المارك، حيث يقدم الناس له النقود ويشكرونه على جهوده وهو ما يعني منح اكراميات.

جدير بالذكر أن أول مسحراتي ظهر عام 238 هجري، وهو والي مصر، عتبة بن إسحاق، حيث كان يطوف شوارع القاهرة ليلا لإيقاظ الناس لتناول السحور استعدادا لصيام يوم جديد من رمضان.