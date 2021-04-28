حماس: لم نتلقَ إشارات أو مقترحات لتأجيل الانتخابات

غزة - الرأي

قالت حركة "حماس" إنها لم تتلق أي إشارات أو مقترحات بشأن تأجيل الانتخابات، مؤكدةً أن اتفاق الفصائل في القاهرة لا يزال قائماً.

وذكر المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن موقف الحركة رافض تماما لفكرة تأجيل الانتخابات.

وأشار القانوع إلى أن الحركة تواصل استعداداتها لإجراء الانتخابات، داعيا الجميع من فصائل وقوى وقوائم للعمل على قطع الطريق على أي محاولة لتأجيل الانتخابات.

وشدد على أن الانتخابات في القدس حقٌ لشعبنا وهو جاهزٌ لخوض معركة من جديد مع الاحتلال لانتزاع حقه في المشاركة في الانتخابات وقادرٌ على تحقيق ذلك.