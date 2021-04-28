وكالة الرأي الفلسطينية "أبو راس" يؤكد على أهمية التواصل المستمر مع المخاتير والمجتمع المحلي وكالة الرأي الفلسطينية الأسير سواركة يواجه وضعًا صحيًا صعبًا في زنازين "عسقلان" وكالة الرأي الفلسطينية "فارس العرب" توزع طرود غذائية للأسر الفقيرة بدعم من UPA وكالة الرأي الفلسطينية المسحراتي "زقوت".. يلون أزقة غزة بالأغاني الوطنية في جنح الظلام وكالة الرأي الفلسطينية نيابة رفح: مستمرون بسياسة الباب المفتوح لرد المظالم وتعزيز ثقة المواطن وكالة الرأي الفلسطينية مراكز الإصلاح والتأهيل.. أنموذج إنساني وحضاري وكالة الرأي الفلسطينية نيابة غزة الجزئية تؤكد على جودة التحقيقات وتيسير معاملات المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية فتح باب دفع زكاة الفطر من مستحقات موظفي غزة وكالة الرأي الفلسطينية 9 وفيات و795 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تفتتح أعمال إعداد استراتيجية العمل 2025_2022
أخبار » الأخبار الفلسطينية

اتفاق الفصائل في القاهرة لا زال قائمًا

حماس: لم نتلقَ إشارات أو مقترحات لتأجيل الانتخابات

28 نيسان / أبريل 2021 11:52

غزة - الرأي

قالت حركة "حماس" إنها لم تتلق أي إشارات أو مقترحات بشأن تأجيل الانتخابات، مؤكدةً أن اتفاق الفصائل في القاهرة لا يزال قائماً.

وذكر المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن موقف الحركة رافض تماما لفكرة تأجيل الانتخابات.

وأشار القانوع إلى أن الحركة تواصل استعداداتها لإجراء الانتخابات، داعيا الجميع من فصائل وقوى وقوائم للعمل على قطع الطريق على أي محاولة لتأجيل الانتخابات.

وشدد على أن الانتخابات في القدس حقٌ لشعبنا وهو جاهزٌ لخوض معركة من جديد مع الاحتلال لانتزاع حقه في المشاركة في الانتخابات وقادرٌ على تحقيق ذلك.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"فارس العرب" توزع طرود غذائية للأسر الفقيرة بدعم من UPA

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟