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عباس: إسرائيل أبلغتنا بعدم إجراء الانتخابات بالقدس

30 نيسان / أبريل 2021 12:27

الضفة المحتلة-الرأي:

قال رئيس السلطة "محمود عباس"،  "إن رسالة وصلتنا اليوم من "إسرائيل" مفادها أنه لا نستطيع إعطاءكم إجابة على الانتخابات في القدس بذريعة أنه ليس لدينا حكومة لتقرير".

وتابع، "قبل أيام أبلغونا اننا لن نسمح بإجراء الانتخابات بالقدس".

وأضاف عباس "إن الأوروبيون أبلغوا برفض "إسرائيل" إجراء الانتخابات في القدس".

وأكد عباس على أن الانتخابات لن تتم إلا بمشاركة أهالي القدس ترشحا وانتخابا ودعاية كباقي المحافظات الفلسطينية، رافضا إجراؤها في سفارات أو مقرات دولية.

وقال: "إنه في حال موافقة إسرائيل على إجراء الانتخابات في مدينة القدس، سنذهب للانتخابات، ونتحدث دائما عن الانتخابات الماضية لكن الآن الظروف أسوأ وتغيرت لأنهم يقولون القدس ليست لكم".

وأضاف عباس "دعوناكم لهذا الاجتماع لكي نتداول في الأمر واتخاذ القرار المناسب وممارسة حقنا في الانتخابات التشريعية في القدس كما رام الله ترشحا ودعاية وانتخابا".

واعتبر عباس أن إجراء الانتخابات في القدس قضية سياسية وليست فنية، لافتا إلى أن الاحتلال هدد باعتقال رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر في حال محاولة دخوله القدس.

وكشف عباس عن أن مراسيم الانتخابات التي صدرت كانت بناء على طلب دول أوروبية وأبدت استعدادها لتحقيق الانتخابات.

وحول أحداث القدس، قال عباس إن أحداث القدس تدل على أن الشعب قادر على أن يقول للاحتلال "لا".

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