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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2819) الجمعة 30/4/2021
أخبار فلسطينية
فصائل فلسطينية: نرفض قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية- (تغريدة)
عباس: لن نذهب للانتخابات دون القدس المحتلة- (فيديو)
وزارة صحة غزة تتخوف من وصول «الطفرة الهندية» وتؤكد استمرار ارتفاع مؤشرات الإصابة…
د الهندي: لو كان هناك جدية في إجراء الانتخابات لتحولت لصراع مع العدو وليس انتظار موافقته
خاص بدران: قرار تأجيل الانتخابات يوم أسود سيكون له تداعيات مختلفة
فلسطين: 16 وفاة و1051 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الرئيس الفلسطيني: الاتحاد الأوروبي أبلغنا أن الإسرائيليين لن يسمحوا بإجراء الانتخابات في القدس
أخبار إسرائيلية
«معسكر التغيير» في إسرائيل يسابق نتنياهو لتشكيل حكومة
44 قتيلاً بحادث تدافع خلال حفل ديني في إسرائيل
مناوئو نتنياهو يتجهون لتشكيل حكومة بديلة
وزير المخابرات الإسرائيلي: طائراتنا قادرة على الوصول لإيران
اتهامات للشرطة الإسرائيلية بالتسبب بحادث أسفر عن مصرع 44 مستوطنا
اخبار دولية
دبلوماسيون أوروبيون يطلعون على أوضاع يافا
إصابات كورونا عالميًّا تتجاوز 150 مليونًا
ملادينوف: حرمان الفلسطينيين من الانتخابات" أمر خطير" و إلغاءها "غير مبرر"
أخبار عربية
توجه لاستئناف مفاوضات الترسيم بين لبنان وإسرائيل الأسبوع المقبل
الأردن يصادق على 14 اتفاقية مع أهالي الشيخ جراح لإنشاء 28 وحدة سكنية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
عيسى: إجراءات الاحتلال تشوه القدس وتسرق تاريخها العربي والإسلامي
قائمة حماس لن تشارك في اجتماع القيادة الفلسطينية بشأن تأجيل الانتخابات
“القدس الدولية” تناشد الأردن لمنع تهجير أهالي “الشيخ جراح”
الشارع الفلسطيني يترقب القادم.. ودعوات لفعاليات احتجاجية واسعة رفضا لتأجيل الانتخابات
إسرائيل تعيد فتح بحر غزة أمام الصيادين… ووحدات «البالونات الحارقة» تحذر من التراجع…
الشرق الأوسط
عباس: الفصائل الفلسطينية قررت تأجيل الانتخابات
دبلوماسيون أوروبيون يطلعون على أوضاع يافا
الخليج الإماراتية
السلطة: أُبلغنا من الأوروبيين رفض إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس
الاهرام المصرية
وزير المخابرات الإسرائيلي: طائراتنا قادرة على الوصول لإيران
الشروق المصرية
لجنة حقوق الفلسطينيين تدعو مجلس الأمن لضمان إجراء الانتخابات في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية
حماس تأسف لقرار تأجيل الانتخابات: لا علاقة له بملف القدس
مظاهر الاحتفال تغيب عن زيارة كنيس الغريبة اليهودي في جزيرة جربة التونسة بسبب كورونا
عشرات القتلى والجرحى إثر انهيار جسر في إسرائيل
وزير الخارجية الفلسطيني يدعو نظيره الإيرلندي للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة إجراء الانتخابات في القدس
فلسطين: قرار إخلاء أهالي حمصة من قبل الاحتلال اختبار حقيقي لمصداقية المجتمع الدولي
الصياديون في غزة يستأنفون عملهم بعد 3 أيام من منعهم بقرار إسرائيلي
الغد الأردنية
حماس: تأجيل الانتخابات هو انقلاب على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية
“حماس” تحمل إسرائيل المسؤولية عن تأجيل الانتخابات
“جماعات الهيكل” تحشد لاقتحام “الأقصى” في 28 رمضان.. والفلسطينيون يستنفرون
الشرق القطرية
الحملة الدولية للدفاع عن القدس ترحب بمصادقة الأردن على اتفاقيات لمواطني حي الشيخ جراح
الاحتلال يهجر أهالي قرية حِمْصَة الفوقا
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
رفض وتنديد فلسطيني واسع بقرار فتح والسلطة تعطيل الانتخابات
النخالة يدعو القوى لاجتماع عاجل لمجابهة الاحتلال
محمد دحلان يهاجم محمود عباس بعد قرار تأجيل الانتخابات
قوائم انتخابية: تأجيل الانتخابات بحجة الإذن من الاحتلال هو خضوع لإرادته
الجبهة الشعبيّة تعلق على تأجيل عباس الانتخابات
القدس المحلية
اصابة جنود إسرائيليين من وحدة "القبة الحديدية" بالسرطان
مستعربون يختطفون ثلاثة شبان من مدينة بيت لحم
"تحدي السكري".. مبادرة صحية مجتمعية تقودها امرأة لتغيير نمط الحياة
مسيرة برام الله رافضة لتأجيل الانتخابات وتهدد باحتجاجات قادمة
البنك الدولي يقر خطة عمل جديدة لأربع سنوات في فلسطين
محكمة "عوفر" تمدد توقيف 13 اسيراً لفترات متفاوتة
الحياة الجديدة
بأغلبية كبيرة: القيادة والفصائل وشخصيات وطنية تقرر تأجيل موعد
60 ألف أدوا صلاة التراويح في المسجد الأقصى المبارك
في وقفة حاشدة في القدس.. الآلاف يهتفون "لا انتخابات دون القدس"
مستوطنون يتقدمهم غليك يقتحمون الأقصى
الأيام الفلسطينية
تأجيل الانتخابات لضمان مشاركة أهل القدس والعمل لتشكيل حكومة وحدة وطنية
بناء وحدات استيطانية جديدة في بيت لحم والاحتلال يخطر بإخلاء خربة حمصة...
اعتقال أربعة شبان جنوب القطاع وتراجع إطلاق البالونات الحارقة
الخليل: الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة جديدة بالبلدة القديمة
البنك الدولي يقر خطة عمل جديدة لأربع سنوات لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني
كورونا": 16 وفاة و1051 إصابة.. والأرقام الحقيقية أكبر بكثير
الأونروا" ترفض اتهامات البرلمان الأوروبي بتدريس العنف
وكالة صفا
عرقلة إسرائيلية لتوافد المصلين للأقصى بالجمعة الـ3 من رمضا
تجمع حقوقي يدعو للضغط على السلطة والاحتلال لإجراء الانتخابات بمواعيدها
"الوفاء والبناء": نتشاور مع كافة القوائم لدراسة الرد على تأجيل الانتخابات
"حماية": عباس بقراره تأجيل الانتخابات قضى على العملية الديمقراطية
"شمس": تأجيل الانتخابات استخفاف بشعبنا ومغامرة بحاضره وعبث بمستقبله
تعطيل الانتخابات يُشعل غضب الشارع الفلسطيني
المبادرة الوطنية تدعو للتراجع عن قرار تأجيل الانتخابات
الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من مخيم جنين على حاجز عسكري
مسيرات بقطاع غزة رفضاً لتأجيل الانتخابات
وكالة الرأي الفلسطينية
إصابة شاب بزعم محاولته طعن جندي قرب بيت لحم
لجنة الانتخابات تعلن إيقاف العملية الانتخابية بدءًا من اليوم
وزارة النقل والمواصلات تطلق المسابقة المرورية الرمضانية
التنمية" و"المرأة" تعقدان حفل تكريم "امرأة فلسطين"
وزارة التنمية توزع حقائب مهنية لطلبة مركز الرعاية الاجتماعية بخان يونس
فلسطين اليوم
القائد النخالة يدعو القوى لاجتماع عاجل والتوافق على برنامج وطني لمجابهة الاحتلال
قوات الاحتلال تعتقل عددًا من الفلسطينيين بينهم أسرى محررون بالضفة المحتلة
أهالي الشيخ جراح يتصدون لاقتحام المستوطنين وقوات الاحتلال
بالفيديو والصور قوات الاحتلال تطلق النار اتجاه شاب بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في بيت لحم
إصابة مواطن بعد دهسه بواسطة "إسرائيلية" عمدًا في بيت لحم
منهم أسير أمضى 18 عاما.. 4 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال
داخلية غزة تعلن حصيلة أعداد المسافرين خلال الأسبوع الماضي
قوات الاحتلال تعتقل أسيرًا محررًا في جنين
لجنة الانتخابات تعلن عن إيقاف العملية الانتخابية
سما نيوز
الصحة بغزة : 11 حالة وفاة و572 إصابة جديدة بفيروس كورونا و612 حالة تعافٍ
إصابة فلسطينيّ بالرصاص قرب بيت لحم بادّعاء محاولة تنفيذ عمليّة طعن
صحيفة عبرية تكشف السبب الحقيقي لتأجيل الانتخابات ومن الرابح الأكبر من ذلك
أبو مجاهد: مشكلتنا الحقيقية هي "اوسلو" ومطلوب الاشتباك مع العدو
مستشار عرفات: تأجيل الرئيس للانتخابات نتيجة الوضع التنظيمي لفتح وليس لمنع "إسرائيل"
عرب 48
الاحتلال يعتدي مجددًا على المقدسيين في باب العامود
مصادقة أردنية على 14 اتفاقية مع أهالي الشيخ جراح
الاحتلال يخطِر بإخلاء أهالي حمصة في الأغوار الشماليّة
قائمة حماس لن تشارك في اجتماع القيادة والقوائم المستقلّة ترفض تأجيل الانتخابات
وكالة وفا
"الخارجية": إسناد فلسطيني أردني متواصل لصمود ...
بلدية قراوة بني حسان تؤكد دعمها وتأييدها لقرا ...
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حدث في مثل هذا اليوم
- 30 نيسان (أبريل)
- 2003م الاستشهاديّ عاصف أبو حنيف من كتائب القسام يفجّر نفسه بين تجمّعٍ للمستوطنين الصهاينة في تل أبيب، ممّا أدّى إلى استشهاده، ومقتل 4 صهاينة وجرح ما لا يقلّ عن 30 آخرين بجراحٍ مختلفة، وكتائب القسّام وشهداء الأقصى تتبنّيان العمليّة المشتركة.
- 2002م استشهد 11فلسطينياً و جرح أكثر من 60 و اعتُقِل أكثر من 300 ، في حملة عسكريّة صهيونيّة على مدينة الخليل استمرّت ليومين.
- 1949م الجيش العراقي يغادر فلسطين تنفيذا لقرار حكومة العراق في 20/4/1949، بعد توقيع اتفاقية الهدنة المصرية الإسرائيلية طلبت حكومة الأردن من حكومة العراق سحب قواتها المرابطة في المثلث (نابلس، طولكرم، جنين) بوسط فلسطين حتى يحل محلها الجيش الأردني تمهيدا لعقد اتفاقية هدنة مع إسرائيل، لكن الإسرائيليون اخبروا الملك عبد الله انه في هذه الحالة سيصبح من حق إسرائيل أن تحتل المناطق التي يخليها الجيش العراقي. وقد قوبل هذا الاتفاق من شعب فلسطين بالسخط والاستنكار والاحتجاج والإضرابات والمظاهرات والطلب إلى حكومة العراق عدم سحب قواتها من أراضيهم التي سيستولي عليها الصهاينة ولكنها رفضت وانسجت تلك القوات فعلا في هذا اليوم.
- 1948م رؤساء أركان الجيوش العربية يعقدون في عمان اجتماعهم الأول لدراسة الموقف العسكري في فلسطين
- 1948م منظمة الهاجاناة الإسرائيلية تحتل مدينة القدس الغربية بعد أن كانت محاصرة من قبل المجاهدين لمدة طويلة
- 1948م العصابات اليهودية المسلحة تحتل الشطر الغربي من مدينة القدس، مثل البقعة التحتا والعليا والقطمون والمستعمرتين الألمانية واليونانية، قبل خمسة عشر يوماً من انتهاء الانتداب البريطاني.