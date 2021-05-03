محلل إسرائيلي: حماس ستتوجه لإشعال الضفة والقدس

غزة – الرأي

تشابهت آراء ومواقف كافة المحللين الإسرائيليين، حول الأسباب و التداعيات السياسية والأمنية ، لعملية اطلاق النار التي وقعت بالأمس عند حاجز زعترة قرب نابلس.



وكتب محلل الشؤون العربية، بقان "كان" العبرية، جال بيرجير، صباح اليوم الأثنين، إنه بعد الإعلان عن إلغاء الانتخابات الفلسطينية، حركة حماس تتوجه لإشعال الميدان بالضفة والقدس.



وأعتبر المحلل أن التوقعات الإسرائيلية السابقة، بشان نوايا حماس لتسخين جبهة الضفة الغربية حقيقية، وأنها سوف تتفرغ الأن لتحقيق هذا الهدف، لا سيما بعد إلغاء الانتخابات.



وقال بيرجير إن حماس ستعمل حاليا على إشعال الضفة الغربية، ومناطق القدس الشرقية، زاعما انها تسعى لزعزعة الاستقرار في المناطق التي تحت حكم وسيطرة السلطة الفلسطينية.



ووفقا للمحلل، فإن حركة حماس التي سارعت وباركت عملية زعترة بالأمس، لا تريد تصعيدا جديدا بقطاع غزة، وانما تسعى لإشعال مناطق الضفة والقدس.



هذا ولفتت قناة كان، الى أن هناك تخوفات بالمنظومة الأمنية الإسرائيلية، من أن تكون عملية زعترة، حافزا للتقليد، وتؤدي إلى المزيد من التصعيد في بالضفة.



وأشارت الى أن الجيش الإسرائيلي، الذي يواصل البحث عن منفذي العملية، قرر الليلة تعزيز قواته بفرقة الضفة الغربية، تخوفا من وقوع عمليات اخرى، تحاكي عملية زعترة.



المصدر: عكا