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أخبار » الأسرة و المجتمع

شرب الماء في هذه الحالات قد يسبب الوفاة!

03 آيار / مايو 2021 09:14

شرب الماء في هذه الحالات قد يسبب الوفاة!
شرب الماء في هذه الحالات قد يسبب الوفاة!

تعدّ المياه من المكونات الأساسية والضرورية للحياة، ولا تستطيع خلايا جسمنا الاستمرار في عملها دون الماء.

ولكن الغريب في الأمر ورغم كل الفوائد، إلا أن الماء يصبح خطراً يسبب الوفاة عند تناوله بكثرة في حالات نادرة.

فما هي أضرار الإكثار من شرب المياه؟! إليكم الجواب.

يؤدي شرب الماء بكثرة إلى حدوث التسمم المائي والذي يسبب بدوره يؤدي إلى:

1. انخفاض مستوى الصوديوم الذي يؤدي العديد من لمشاكل الصحية مثل الصداع والتشويش.

وفي حالات متقدمة يؤدي إلى تشنج العضلات، نوبات الصرع، والإغماء. ارتفاع في ضغط الدم، ازدواج الرؤية، فقدان التركيز وضيق التنفس.

2. تجمع السوائل حول الدماغ بحيث يزيد الضغط في الجمجمة وتبدأ الأعراض بالظهور من صداع وغثيان واستفراغ.

3. من الممكن أن تؤدي كثرة شرب المياه إلى الوفاة في الحالات المستعصية التي لا يتم علاجها بشكل سريع.

الأشخاص الأكثر عرضة للتسمم المائي:

1. مرضى الكلى.

2. الرياضيون.

3. الأشخاص المصابين بالفصام.

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