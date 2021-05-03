القناة 12: عملية زعترة إشارة تحذير من حماس

نابلس - الرأي

رأت القناة 12 العبرية، أن حركة حماس تحاول إشعال الضفة الغربية، بعد عملية حاجز زعترة يوم أمس.



وقالت القناة إن جيش الاحتلال وبناء على تهديدات الحركة، وعملية إطلاق النار قرر تعزيز فرقة الضفة بمزيد من القوات.



وتوقعت القناة العبرية أن يتجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، في إطار الجهود المبذولة لتصعيد الوضع.



وقالت :"هل عملية إطلاق النار التي وقعت أمس عند حاجز زعترة، هي إشارة ببداية تصعيد أمني؟ على ما يبدو أن هذه فعلا إشارات التحذير من حماس".



ونقلت القناة لاعب عن جيش الاحتلال قراره برفع حالة التأهب في الضفة والمدن المحتلة في فلسطين.



وأصيب 3 مستوطنين أمس الأحد بعملية إطلاق نار استهدفتهم قرب حاجز زعترة في نابلس.