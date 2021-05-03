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كوخافي: سنوسع نشاطاتنا بالضفة استعدادًا للتصعيد

03 آيار / مايو 2021 01:05

الضفة الغربية - الرأي

 قال رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، اليوم الإثنين، "إن الجيش سيزيد من قواته ويوسع نشاطاته العملياتية في الأسابيع المقبلة في جميع أنحاء الضفة الغربية، في إطار استعداده لاحتمالية حدوث تصعيد".

جاء ذلك خلال زيارته لمكان وقوع العملية في حاجز زعترة جنوب نابلس التي نفذت أمس الأحد، وأدت لإصابة 3 مستوطنين.

وأشار كوخافي إلى أن قوات كبيرة تعمل بمساعدة المخابرات وجهاز "الشاباك" من أجل الوصول لمنفذي العملية، بحسب قوله.

وقال : "سنواصل القيام بذلك حتى تنتهي المهمة، وسيواصل الجيش العمل كما هو مطلوب في جميع القطاعات من أجل ضمان أمن المواطنين الإسرائيليين".

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