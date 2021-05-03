آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الثلاثاء

غزة – الرأي:

أعلنت هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الثلاثاء.

وأشار الهيئة أن السفر سيكون للحافلتين السابعة من الكشف السابق، والأولى حتى الرقم (50) من الكشف الجديد رقم (2021/15) المرفقة أدانه.

ودعت إلى إجراء فحص "كورونا" للحافلتين (1+2) اليوم في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً بجميع المحافظات، إضافة لإجراء الفحص للحافلات (3-5) الثلاثاء وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.

وأكدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.