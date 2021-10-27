10 مدن أشباح مخيفة بسبب كوارث البشر: أحدهم سمم المدينة بالخطأ

إنه أمر ممتع دائمًا في قصة ما بعد نهاية العالم عندما يعود الناجون إلى مدن الأشباح للبحث عن الإمدادات، دائمًا ما يكون استكشاف أنقاض مكان كان مزدهرًا في يوم من الأيام بمثابة مشهد رائع.

لكن في بعض الأحيان الحقيقة تكون أغرب من الخيال خذ الزومبي والتداعيات النووية بعيدًا ولا يزال لديك الكثير منالقصص المخيفة الواقعية التي جعلت كل شيء مخيفًا لأنها حدثت بالفعل.

هناك الكثير من المدن الحقيقية التي هجرها سكانها متاحة لك لاستكشافها طالما أنك لا تمانع في التعرض لبعض الإشعاع الخفيف والتسمم المحتمل بالرصاص والحفر والأنقاض المتهدمة والعواصف الرملية.

تعرض القائمة أدناه البلدات التي تم التخلي عنها بسبب الكوارث الطبيعية والتي من صنع الإنسان، تم تحويل كل هذه الأماكن إلى مدن أشباح ضد إرادة الناس الذين عاشوا هناك.

مدن الأشباح

بلدة كولمانسكوب، ناميبيا

ولدت البلدة لأن شخصًا ما عثر على ماسة في الرمال وتوفي لأنه أصبح من الصعب جدًا العثور على الماس في الرمال وهو الآن مدفون بالكامل تقريبًا بنفس الرمال.

في عام 1908 وجد عامل سكة حديد بعض البريق في المنطقة وأظهرها لرئيسه الألماني. بعد فترة وجيزة نزل عدد كبير من الألمان إلى المنطقة لتوطينها واستغلالها، في العقود القليلة التالية كان لدى Kolmanskop مستشفى مكتمل بآلة أشعة سينية جديدة، وقاعة رقص ومدرسة وكازينو ومسرحًا وحتى أول ترام في إفريقيا.

في عشرينيات القرن الماضي كانت المدينة موطنًا لحوالي 1200 شخص: 340 أوروبيًا و 800 عامل أفريقي. بحلول عام 1956 تم التخلي عن المكان ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى ظروف تعدين الماس التي تم اكتشافها في الجنوب. يأتي الزوار اليوم بشكل أساسي لالتقاط صور لجميع المباني التي تبتلعها الرمال.

سينتراليا، بنسلفانيا: باستمرار على النار

من المحتمل أن يستمتع عشاق الترفيه ما بعد المروع مثل The Walking Dead و Fallout برحلة قصيرة عبر الأطلال المشتعلة في Centralia بنسلفانيا.

كان حريق منجم الفحم يهدر تحت المدينة مثل هيلماوث منذ عام 1962 يحترق على أعماق تصل إلى 300 قدم ويخبز طبقات السطح وينفث الغازات السامة ويفتح ثقوبًا كبيرة بما يكفي لابتلاع الناس أو السيارات.

كانت نقطة الانهيار في القصة بأكملها وعندما بدأت الأمة بالفعل في الانتباه عندما سقط تود دومبوسكي البالغ من العمر 12 عامًا في حفرة في فناء منزله الخلفي في عام 1981.

وأخرجه ابن عمه من الحفرة وأنقذ حياته وتم اكتشاف أن البخار القادم من الحفرة يحتوي على مستويات مميتة من أول أكسيد الكربون.

قائمة تعداد 2010 سكان في Centralia بانخفاض من أكثر من 1000 في عام 1981 وفي عام 2013 قرر المسؤولون السماح للمقيمين المتبقين بأن يعيشوا بقية حياتهم هناك مثل سايلنت هيل cosplayers أو شيء من هذا القبيل. يقول الخبراء إن الحريق لا يمكن أن يتوقف/ لن يتوقف لمدة 200 عام أخرى على الأقل.

تايمز بيتش، ميسوري: تسمم عن طريق الخطأ من قبل مسؤولي المدينة

في عام 1972 دفعت بلدة تايمز بيتش بولاية ميسوري (عدد سكانها 2000 نسمة) مبلغ 2400 دولار أمريكي لرسل بليس لرش 160 ألف جالون من نفايات الزيوت على الطرق الترابية بالمدينة لخفض الغبار.

لم يعلموا أن Bliss كان يستخدم نفايات الزيوت الملوثة بالديوكسين وهو منتج ثانوي كيميائي سام لتصنيع سداسي كلوروفين وهو عامل مضاد للجراثيم كان يستخدم سابقًا للصابون ومعجون الأسنان لم يكن بليس يعرف ذلك.

في عام 1982 بعد إصدار وثيقة مسربة من وكالة حماية البيئة تكشف عن المعاملات المشبوهة لشركة الكيماويات اختبر مركز السيطرة على الأمراض المدينة ووجد أنها غير صالحة للعيش في الأساس.

اشترت الدولة والحكومة الفيدرالية المدينة في النهاية مقابل 36.7 مليون دولار ودفعت لأصحاب 800 عقار سكني و 30 شركة لمغادرة المدينة.

تم عزل المنطقة لفترة طويلة: لم تقم وكالة حماية البيئة بتنظيفها بالكامل حتى عام 1997 بتكلفة 200 مليون دولار. اليوم هي موطن متنزه Route 66 State Park.

ويتنوم، أستراليا: التسمم بالأسبستوس

تأسست بلدة ويتنوم في غرب أستراليا في ثلاثينيات القرن الماضي فقط لإيواء القوى العاملة المسؤولة عن تعدين الكروسيدوليت، وهو نوع من الأسبستوس شديد الإصابة بالسرطان وشديد السبر في أستراليا.

وتم إغلاق المناجم في عام 1966 بعد تشخيص إصابة أحد عمال المناجم بورم الظهارة المتوسطة وهي الحالة الأولى في أستراليا. أدى هذا إلى قتل البلدة فعليًا لكن حكومة الولاية لم تتبن سياسة رسمية "للتخفيض التدريجي" حتى عام 1978 (بمعنى أنها بدأت في شراء المنازل والأعمال ودفع المال للسكان للانتقال).

على الرغم من المخاطر الواضحة الآن للتعرض للأسبستوس - أظهرت دراسة أجريت عام 2012 على سبيل المثال أن "البالغين الذين عاشوا في ويتنوم وهم أطفال عندما كان المنجم نشطًا كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب السرطان بنسبة تتراوح بين 20% و 83% مقارنة ببقية الأشخاص. السكان وكان لا يزال هناك شخصان يعيشان في المنطقة في ديسمبر من عام 2015 وفقًا لصحيفة الغارديان.



هشيما، اليابان: تم التخلي عنها بعد تعدين الفحم

يُطلق على مدينة جزيرة هاشما المهجورة باليابان اسم Gunkanjima أو جزيرة البارجة لأنها تبدو وكأنها سفينة حربية ضخمة من الجو. تعد الجزيرة التي تبلغ مساحتها 18 فدانًا الآن موطنًا لأطلال هشة وخطيرة لبعض أقدم الأبراج الخرسانية الشاهقة في العالم، والتي تم بناؤها عام 1916 للعمال في منشأة تعدين الفحم المملوكة لشركة ميتسوبيشي وعائلاتهم.

في عام 1959 كانت هشيما مكتظة بالسكان: أطلق عليها 5259 شخصًا منزلها مما يجعلها واحدة من أكثر الأماكن كثافة سكانية على وجه الأرض في ذلك الوقت وفقًا لشبكة CNN.

ومع تحول الغاز بسرعة إلى مصدر الوقود الأساسي في اليابان ونفاد احتياطيات الفحم أغلقت ميتسوبيشي المناجم في عام 1974 وسرعان ما حولت الجزيرة إلى مدينة أشباح.

ويحتاج السياح الذين يتطلعون إلى القيام بجولة في الآثار اليوم إذن من مجلس مدينة ناغازاكي وسبب مقنع للذهاب إلى الداخل".

بيراميدن، النرويج: انهيار اقتصادي وتحطم طائرة

مع بلوغ ذروة عدد سكانه في الثمانينيات ما يقرب من 1000 شخص كان مجتمع تعدين الفحم في بيراميدن بالنرويج يُعرف في يوم من الأيام باسم "معرض أفضل ما في الاتحاد السوفيتي".

على الرغم من كونها جزءًا من أرخبيل القطب الشمالي النائي في سفالبارد، النرويج، إلا أن المستوطنة كانت مملوكة للاتحاد السوفيتي/ روسيا منذ عام 1927 ولشركة التعدين الروسية/ الاتحاد السوفيتي المملوكة للدولة منذ عام 1931.

وكانت مكتفية ذاتيًا بالكامل تقريبًا وتربي طعامها وتزودها بقوتها الخاصة. كما أن لديها الكثير من وسائل الراحة لسكانها في العشرات من المباني الجديدة بما في ذلك حمام سباحة مدفأ من الدرجة الأولى ومكتبة وصالة رياضية وكافيتريا وحانة ومسرح.

حادثان يضعان نهاية فعالة لبيراميدن. الأول كان انهيار الاقتصاد الروسي بعد تفكك الاتحاد السوفيتي مما أدى إلى تدني الرواتب وتدني مستويات المعيشة. والثاني هو حادث تحطم طائرة فعلي: في عام 1996 استأجرت Arktikugol طائرة من موسكو إلى Longyearbyen القريبة مليئة بعمال Pyramiden وعائلاتهم التي تحطمت خارج Longyearbyen مما أسفر عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 141 راكبًا.

في عام 1998 قرر الروس إغلاق بيراميدن وما يقرب من 300 عامل لا يزالون يعيشون هناك تركوا كل شيء وراءهم تاركين جميع إمداداتهم ومعدات التعدين دون مساس لأكثر من عقد من الزمان.

في عام 2007 بدأت Arktikugol في تجديد بعض المباني القديمة للمساعدة في استيعاب السياح إلى الموقع. يمكنك الإقامة في إحدى الغرف التي تم تجديدها حديثًا في فندق Tulpan مقابل 144 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من عام 2016.

بيشر، أوكلاهوما: تسمم بالرصاص ودمره إعصار

ما الذي يمكن أن يجعل عدد سكان بلدة ما ينخفض ​​من 1640 إلى 20 في عقد واحد فقط؟ التعرض للنفايات السامة؟ إعصار F4؟ نعم. عانى بيشر، أوكلاهوما، من كليهما

كانت مناجم الرصاص والزنك في Picher من أكثر المناجم إنتاجية في أوائل القرن العشرين حيث تم إنتاج ما يزيد عن 20 مليار دولار من الخام بين عامي 1917 و 1947.

وعندما توقفت العمليات في عام 1967 بدأت المياه الملوثة من 14000 منجم مهجور تتسرب وبدأت "ملايين الأطنان من الغبار الملوث بالرصاص في التراكم.

وفي عام 1980 أعلنت الحكومة البلدة على موقع Superfund وهو ليس ممتعًا كما يبدو: يشير مصطلح "Superfund" إلى الأحمال المالية اللازمة لتنظيف موقع النفايات الخطرة.

في عام 1996 كشفت دراسة أن أكثر من ربع أطفال المدينة (34%) أصيبوا بالتسمم بالرصاص. في عام 2006، أعلنت الحكومة أن معظم مباني المدينة ليست صالحة للسكن وهو أحد الآثار الجانبية لجميع التعدين. في عام 2008، أضاف إعصار F4 الإصابات إلى الجرحى ودمر 150 منزلاً. بعد عام قامت أوكلاهوما بإلغاء دمج المدينة رسميًا. توفي آخر ساكن وهو صيدلاني يُدعى غاري ليندرمان في عام 2015.

بليموث، مونتسيرات: مخنوق بالرماد البركاني

مدينة الأشباح بليموث على جزيرة الكاريبي وإقليم مونتسيرات البريطاني لما وراء البحار هي مدينة الأشباح الوحيدة في العالم التي لا تزال من الناحية الفنية عاصمة إقليم سياسي.

خنق بركان سوفرير هيلز المدينة في ما يقرب من خمس أقدام من الرماد مرة أخرى في عام 1997، عد إطلاق بضع طلقات تحذيرية في عام 1995. قُتل تسعة عشر شخصًا وتشرد البلدة بأكملها وأجبر الكثيرون على العيش في حالة من المنفى غير الطوعي في بريطانيا والولايات المتحدة وأماكن أخرى في منطقة البحر الكاريبي.

شاهد أيضاً: رجل يقرر الهرب من زوجته ويرفع شعار السجن أرحم: ما قصته؟

تمت مقارنة الآثار التي أعقبت ذلك بـ "الضرر المروع الذي خلفته القنبلة النووية في هيروشيما في نهاية الحرب العالمية الثانية" وحصلت بليموث على لقب "بومبي في منطقة البحر الكاريبي" ومع تدمير العاصمة، انخفض عدد سكان الجزيرة من 12000 إلى 5000.



أورادور سور جلان، فرنسا: دمرها النازيون، تُركت كنصب تذكاري

أورادور سور جلان، فرنسا، لم يكن من الضروري التخلي عنها بعد أن دمرها النازيون بالكامل تقريبًا في عام 1944 مما أسفر عن مقتل 642 من سكانها.

ولكن الرئيس الفرنسي شارل ديغول قرر ترك المدينة في حالة خراب كدليل على الفظائع النازية وما زالت تخدم نفس الوظيفة اليوم مع استكمال المتحف التذكاري مركز الذاكرة الذهبية. وتم نقل الناجين إلى قرية جديدة تحمل نفس الاسم شمال غرب الأنقاض بعد الحرب.

يعتبر المؤرخون المذبحة بمثابة عمل انتقامي ضد سكان أورادور سو-جلان لمساعدتهم المزعومة للمقاومة الفرنسية والقوات الأمريكية وهي وحشية بشكل خاص: إنها الحالة الوحيدة المعروفة للنازيين الذين صلبوا طفلاً حرفياً.

بريبيات، أوكرانيا: تشيرنوبيل

لن تكتمل أي قائمة بالمدن المهجورة بدون بريبيات أوكرانيا، المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 50000 نسمة والتي كان لا بد من إخلائها بعد كارثة تشيرنوبيل عام 1986.

من المحتمل أنك شاهدت الكثير من الصور المؤلمة وربما قرأت بعض قصص الرعب وإذا كنت لاعبًا فمن المحتمل أنك استكشفت Pripyat وهي تلعب ألعابًا مثل Call of Duty 4: Modern Warfare.

لم يتم إخلاء بريبيات إلا بعد 36 ساعة من وقوع الكارثة وعندما حدث الاندفاع الجنوني أخيرًا - تم نقل 50000 شخص في 1200 حافلة في أقل من أربع ساعات كان ذلك تحت ذرائع كاذبة.

شاهد أيضاً: احتفالات الهالوين: صور ترصد أغرب وأطرف الأزياء حول العالم

قيل للسكان إنهم سيذهبون لمدة يومين أو ثلاثة أيام فقط لكن في الواقع لا يمكن لأي إنسان أن يعيش هناك بأمان مرة أخرى لمدة 24000 سنة أخرى على الأقل. تم بناء مدينة جديدة سلافوتيتش على بعد 30 ميلاً إلى الشمال الشرقي لتحل محل بريبيات ولكن ليس قبل أن يتم تغطيتها في مترين من التربة غير الملوثة.