وكالة الرأي الفلسطينية الصحة النفسية والمجتمعية تبحث توحيد إجراءات العلاج غير الدوائي وكالة الرأي الفلسطينية القوى الوطنية ترفض تسوية الاحتلال في قضية الشيخ جراح وكالة الرأي الفلسطينية عمل غزة تُنهي حقوق عمالية بقيمة 89356 شيكل وكالة الرأي الفلسطينية كلية الرباط بالداخلية تعقد يوماً علمياً لتطوير التعليم المدمج وكالة الرأي الفلسطينية عمل الشمال تتابع اشتراطات السلامة المهنية لعدد من المنشآت وكالة الرأي الفلسطينية الصحة النفسية تبحث تعاونها مع منظمة أطباء بلا حدود _أسبانيا وكالة الرأي الفلسطينية تقنية تختصر السفر من جدة إلى مكة في 5 دقائق! وكالة الرأي الفلسطينية مديرية عمل خان يونس تنظم لقاءات توعوية لأصحاب المشاريع الصغيرة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2100)الخميس28/10/2021 وكالة الرأي الفلسطينية يديعوت: أداة إسرائيلية جديدة لضبط الوضع في قطاع غزة
أخبار » أخبار الأسرى

إضراب عن الطعام في لبنان تضامناً مع الاسرى اليوم

28 تشرين أول / أكتوبر 2021 08:36

بيروت- الرأي

دعت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية واللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان، اليوم، إلى الإضراب عن الطعام ليوم واحد فقط، اليوم الخميس، على ألّا تتعطل الحياة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وخصوصاً فيما يتعلق بعمل الأونروا والمدارس.

وأشارت، في بيان، إلى أن ذلك جاء التزاماً بقضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون ومعتقلات الاحتلال الاسرائيلي، وتضامناً معهم، وخصوصاً مع الأسرى المضربين عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري".

وثمّنت الجهة الدّاعية الجهود التي يبذلها ناشطون فلسطينيون وعرب في الحملة اليومية الواسعة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، الذين يواجهون إجراءات عقابية جماعية، وذلك بإطلاق رسوم تُعبّر عن التضامن معهم وتطالب بإنقاذهم وتحقيق مطالبهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتاتيب" تفتتح مشروعها القرآني الأول من نوعه

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟