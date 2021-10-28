إضراب عن الطعام في لبنان تضامناً مع الاسرى اليوم

بيروت- الرأي

دعت قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية واللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان، اليوم، إلى الإضراب عن الطعام ليوم واحد فقط، اليوم الخميس، على ألّا تتعطل الحياة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وخصوصاً فيما يتعلق بعمل الأونروا والمدارس.

وأشارت، في بيان، إلى أن ذلك جاء التزاماً بقضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون ومعتقلات الاحتلال الاسرائيلي، وتضامناً معهم، وخصوصاً مع الأسرى المضربين عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري".

وثمّنت الجهة الدّاعية الجهود التي يبذلها ناشطون فلسطينيون وعرب في الحملة اليومية الواسعة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، الذين يواجهون إجراءات عقابية جماعية، وذلك بإطلاق رسوم تُعبّر عن التضامن معهم وتطالب بإنقاذهم وتحقيق مطالبهم.