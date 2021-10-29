علامات نقص الحديد في الجسم

الحديد هو مفتاح العديد من وظائف الجسم، ويستخدم لصنع الهيموجلوبين، وهو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء ينقل الأكسجين من الرئتين إلى جميع أجزاء الجسم، بما فيها العضلات، وتساعد المستويات الكافية من الحديد في الجسم على تقوية جهاز المناعة، وبالتالى مكافحة الأمراض المعدية والفيروسية.

وقد ربط الخبراء أيضًا نقص الحديد بظهور العديد من الأعراض التى تؤثر على أداء وظائف الجسم بشكل صحيح، لذلك من المهم اتباع نظام غذائي غني بالحديد ومراقبة جميع العلامات التي تشير إلى انخفاض مستوياته، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

التعب الشديد والضعف



قد يشعر الشخص الذي يعاني من نقص الحديد بالتعب الشديد والإرهاق، لأن الحديد هو المعدن الذي يساعد في تكوين الهيموجلوبين، وانخفاض الحديد يعني وصول كمية أقل من الأكسجين إلى الأنسجة والعضلات مما يحرمها من الطاقة.

ضيق أو صعوبة في التنفس



نقص الحديد فى الجسم يعنى انخفاض مستويات الهيموجلوبين والأكسجين، إن حرمان العضلات من الأكسجين يمكن أن يجعل جسمك يعمل بجدية أكبر لإنتاج المزيد من الأكسجين مما يؤدي بدوره إلى زيادة معدل التنفس ومن ثم ضيق التنفس.

زيادة معدل ضربات القلب



في الوقت الذي يعاني فيه الجسم من نقص الحديد ومستويات منخفضة من الهيموجلوبين، يتعين على القلب أن يعمل بجهد أكبر لضخ الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وقد يتسبب هذا في عدم انتظام ضربات القلب أو يؤدي إلى زيادة معدلها.

الدوخة والصداع



يمكن أن يحد نقص الحديد من تدفق الأكسجين إلى الدماغ، مما يجعلك عُرضة للصداع والدوخة.

شحوب الجلد



الهيموجلوبين الموجود في خلايا الدم الحمراء هو ما يعطي الدم اللون الأحمر، وعندما يتعامل الشخص مع نقص الحديد، فإن إنتاج الهيموجلوبين يتأثر، مما يجعل الجلد يفقد لونه الوردي ودفئه، وكذلك يتأثر الوجه واللثة والأظافر والجفن.

تورم والتهاب اللسان والفم



إذا كنت تعاني من التهاب أو تورم اللسان أو الفم، فمن المحتمل أنك تفتقر إلى الحديد الكافي في جسمك، وقد تشمل الأعراض الأخرى جفاف الفم، والإحساس بالحرقان، وشقوق حمراء مؤلمة على جانبي الفم وظهور التقرحات.