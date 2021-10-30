كيفية تنزيل YouTube TV ومشاهدته على جهاز PS4 أو PS5

يمكنك مشاهدة YouTube TV أو منصة بث YouTube على PS4 أو PS4 Pro أو PS5 من خلال بعض الخطوات البسيطة التي نقدمها لك وفقا لما ذكره موقع "business insider"، والتي تكون الخطوة الأولى فيها هي الاشتراك في خدمة البث.

1. اشترك في YouTube TV.

2. على جهاز PlayStation الخاص بك، انتقل إلى الشاشة الرئيسية.

3. افتح متجر التطبيقات، ابحث عن YouTube TV وقم بتنزيله.

4. بمجرد تثبيت التطبيق، قم بتسجيل الدخول إلى حساب YouTube TV على PlayStation.

5. يمكنك الآن بث محتوى YouTube TV على جهاز PlayStation الخاص بك.

هذا ما يمكنك فعله باستخدام YouTube TV على PlayStation:

يكون YouTube TV عبارة عن نظام أساسي للبث يتيح للمشتركين الوصول إلى البث التلفزيوني المباشر (أكثر من 85 قناة، والتي تختلف حسب المكان الذي تتواجد فيه)، بالإضافة إلى الأفلام والبرامج التلفزيونية حسب الطلب.

ويمكن للمستخدمين تسجيل العروض لمشاهدتها لاحقًا بدون حدود التخزين، ويتم تضمين ستة حسابات مع كل اشتراك.

وتتضمن بعض الأشياء التي يمكنك فعلها باستخدام YouTube TV ما يلي:

• مشاهدة البث التلفزيوني المباشر بدون صندوق كابل.

• شاهد العروض من أكثر من 85 شبكة، بما في ذلك ABC وCBS وFOX وNBC وESPN وHGTV.

• مشاهدة القنوات الرياضية والأخبار المحلية.

• شاهد من هاتفك الذكي أو الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو التلفزيون.

• يكون الـ DVR بدون حدود التخزين، ويتم تخزين التسجيلات لمدة تسعة أشهر.