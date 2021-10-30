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الهندي: انتخابات نقابية وطلابية عُطلّت لحسابات سياسية

30 تشرين أول / أكتوبر 2021 06:01

سهي لالهندي
سهي لالهندي

غزة – الرأي:

قال رئيس تجمع النقابات المهنية في قطاع غزة، "سهيل الهندي"، إن الترتيبات جارية لإجراء انتخابات نقابة المهندسين في قطاع غزة.

وأكد الهندي أنّ الانتخابات ستجري خلال شهرين، وقد جرى الاتفاق مع مختلف القوى والفصائل الوطنية؛ للعمل على خوضها وفق جدول عملية انتخابية بمشاركة الكل الفلسطيني، مشيرًا إلى وجود 14 ألف مهندس منتسب لنقابة المهندسين في قطاع غزة.

وبين أن مختلف القوى وافقت الانضمام لهذه الانتخابات، بما في ذلك التيار الإصلاحي بحركة فتح بقيادة القيادي محمد دحلان، مضيفًا: "هي انتخابات حرة ونزيهة سيعبر خلالها المهندسون عن عملية انتخابية ليختاروا ممثليهم.

وأكدّ أن انتخابات المهندسين باكورة لعملية انتخابات شاملة وتوفير أجواء انتخابية تعبر عن الكل الوطني، وأن هذه الانتخابات ستستكمل بانتخابات لبقية النقابات في قطاع غزة.

وأشار للدور المهم للنقابات في الحياة السياسية التي تحتم النهوض بها، لافتا لتأثير الانقسام السياسي الذي أدى لتراجع دورها.

وشددّ الهندي على أهمية الدور المناط بالقوى؛ لإعادة الحياة للنقابات وتنشيطها، عبر منح الفرصة بالضفة وغزة لتجديد الدماء في العمل النقابي، بشكل مستمر سلس وديمقراطي.

وأوضح أن حركة حماس تسعى لإيجاد حياة نقابية متجددة نشيطة تعبر عن هموم النقابيين والدفاع عن حقوق العاملين المادية والاقتصادية والسياسية والثقافية، إلى جانب العناية بالهموم الوطنية.

"الرسالة نت".

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