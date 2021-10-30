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حماس تعقب على تمزيق أردان قرار مجلس حقوق الإنسان

30 تشرين أول / أكتوبر 2021 07:29

اردان
اردان

غزة – الرأي:

عقب المتحدث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، اليوم السبت، على تمزيق سفير "إسرائيل" في الأمم المتحدة جلعاد أردان، قرارًا لمجلس حقوق الإنسان يُدين جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وقال القانوع في تصريحٍ صحفي: "إن تمزيق أردان، تقرير مجلس حقوق الإنسان على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي أدان حكومته في جرائمها ضد شعبنا، يعكس السلوك المتبجح لدولة الاحتلال الصهيوني في تعاملها مع المؤسسات الدوليّة والأممية، وهو ما يتطلب ردعه واتخاذ خطوات عقابية بحقه".

وأكّد على أنّ العالم مطالب بوقف سياسة المعايير المزدوجة، وإنصاف ضحايا الاحتلال، وإيقاف هذا الكيان المارق عند حده، ومحاسبة قادته على جرائمهم.

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