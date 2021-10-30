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أبو مرزوق: حماس تتطلع إلى توطيد علاقتها مع الصين

30 تشرين أول / أكتوبر 2021 08:32

وكالات-الرأي:

أكد نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج موسى أبو مرزوق، إن حركته "تتطلع إلى توطيد العلاقات الثنائية مع جمهورية الصين الشعبية، وتعزيز الثقة السياسية والتعاون بينها وبين قوى الشعب الفلسطيني".

وجاء ذلك في كلمة ألقاها أثناء افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الأول "الصين والقضية الفلسطينية"، في إسطنبول، والذي نظمه منتدى آسيا والشرق الأوسط، بالشراكة مع مجموعة من المنظمات الدولية، وأصدقاء الشعب الفلسطيني في جمهورية الصين الشعبية، بمشاركة شخصيات سياسية وأكاديمية من فلسطين والصين ودول عربية وآسيوية.

وأعرب أبو مرزوق عن أمله بأن يحقق "المؤتمر هدفه المعلن في تقريب المسافة بين الصين وفلسطين"، مؤكدا تأييد حركة حماس "لكل ما من شأنه تقريب الرؤى بين الصين والمنطقة، وخاصة فلسطين، سواء على المستوى القيادي، أو الشعبي، أو الأكاديمي".

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