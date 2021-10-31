7 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري

الضفة المحتلة - الرأي:

يواصل سبعة أسرى معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا للاعتقال الإداري بأوضاع صحية خطيرة جداً، وسط تحذيرات باستشهاد أحدهم.

وأقدم الأسرى المضربين الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ (109 أيام)، إضافة للأسير مقداد القواسمة المضرب منذ (102 يوم)، وعلاء الأعرج منذ (84 يوماً)، وهشام أبو هواش منذ (75 يوماً)، وشادي أبو عكر منذ (69 يوماً)، وعياد الهريمي منذ (39 يوماً)، ولؤي الأشقر المضرب منذ (21 يوماً).

وإضافة للأسرى الستة يخوض الأسير راتب حريبات إضراباً عن الطعام منذ (22 يوماً)، تضامنا مع الأسرى السبعة.

وحذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أمس من خطورة الوضع الصحي للأسير الفسفوس الذي يقبع في مستشفى "برزلاي"، لافتة الى أن تفعيل أمر الاعتقال الإداري له، بمثابة اعدام بطيء، وهو ما يشكل خطورة على حياته.

وأشارت إلى أنه من الممكن أن يتم نقله إلى عيادة سجن الرملة في أية لحظة، رغم تدهور وضعه الصحي.

وبخصوص الأسير القواسمة، أكدت الهيئة أن وضعه مقلق جدا، حيث يعاني من تسمم بالدم، ومشاكل في القلب والرئتين، والكلى، والكبد، الأمر الذي يؤثر على قدرته على الحركة والكلام والرؤيا. فيما يقبع بقية الأسرى في عيادة سجن الرملة.

وقالت إن احتمالية استشهاد أحد الأسرى المضربين تزداد كل لحظة مع اجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم، وهذا تماهي في سياسة الاحتلال مع الطواقم الطبية في عملية احكام الحصار، ومفاقمة معاناة الأسرى المضربين.