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أخبار » الأسرة و المجتمع

أكلات لحماية جنينك من التشوهات

31 تشرين أول / أكتوبر 2021 08:58

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تسعى الأمهات الحوامل دائما للمتابعة مع الطبيب وتناول الأطعمة الصحية التى تساعد على تعزيز صحتها وصحة الجنين ولكن تجهل الكثيرات منهم الأنواع المناسبة لصحة الطفل ومنع التشوهات الخلقية ، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فأن هناك بعض الأطعمة التى تعمل على منع التشوهات الخلقية ومنها:

1:الفواكه والخضروات، الفواكه والخضروات هي خيارات صحية لكل من الأم والطفل. حيث تساعد تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات طوال فترة الحمل على توفير الفيتامينات والمعادن.

2:منتجات الألبان والأطعمة الغنية بالكالسيوم، تحتاج كل من الأم والطفل إلى الكالسيوم لتقوية العظام والأسنان، حيث  يساعد الكالسيوم أيضًا الجهاز الدوري والعضلي والعصبي على العمل بشكل طبيعي، منتجات الألبان هي أغنى مصدر للكالسيوم كما أن العديد من عصائر الفاكهة والحبوب مدعمة بالكالسيوم.

3:البروتين الخالي من الدهون، البروتين مهم لنمو الطفل خاصة خلال الثلث الثاني والثالث من الحمل. تعتبر اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والأسماك والبيض مصادر جيدة للبروتين. تشمل الخيارات الأخرى الفول والتوفو ومنتجات الألبان وزبدة الفول السوداني.

4:الخبز والحبوب، يجب على الأمهات اختيار الحبوب الغنية بالألياف والمخصبة مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والحبوب والمعكرونة والأرز.

5:الأطعمة الغنية بالحديد، الحديد مهم للجسم لإنتاج الهيموجلوبين ، وهو بروتين في خلايا الدم الحمراء الذي يوصل الأكسجين إلى الأنسجة أثناء الحمل ، يحتاج جسم الأم إلى مزيد من الحديد للحصول على ما يكفي من الأكسجين لنفسها ولطفلها.

و تشمل مصادر الحديد الجيدة "اللحوم الحمراء الخالية من الدهون ،الدواجن ،الأسماك"، تشمل المصادر الأخرى حبوب الإفطار المدعمة بالحديد والمكسرات والفواكه المجففة.

6:الأطعمة الغنية بالفيتامينات، يعتبر الحمل أيضًا وقتًا تكون فيه بعض الفيتامينات مهمة بشكل خاص لتعزيز نمو الطفل وتطوره.

7:حمض الفوليك، حمض الفوليك هو فيتامين ب يساعد على منع عيوب الأنبوب العصبي ، وهي تشوهات خطيرة في الدماغ والحبل الشوكي، و العديد من الحبوب مدعمة بحمض الفوليك، و تشمل المصادر الأخرى الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة والفاصوليا.

8:فيتامين ج: تشمل الأطعمة الغنية بفيتامين ج البرتقال والجريب فروت والفراولة والمن والبابايا والبروكلي والقرنبيط وبراعم بروكسل والفلفل الأخضر والطماطم والخردل الأخضر.

9:فيتامين د، يساعد فيتامين د في بناء عظام وأسنان الطف، وتشمل المصادر الجيدة لفيتامين د الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة وكذلك الحليب أو العصير المدعم.

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