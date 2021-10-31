مسابقة الوظائف الإشرافية... خطوة متقدمة لتجويد العمل الحكومي بغزة

غزة – الرأي:

بدأ ديوان الموظفين العام بغزة، اليوم الأحد، عقد المقابلات الشفويـة للمنافسـة على الوظائف الإشرافيـة.

ارتياح كبير أبداه الموظف المتقدم لمسابقة مدير دائرة زكي القيشاوي، لعملية تنظيم المسابقات حيث قال: "نشكر ديوان الموظفين العام على الجهود الجبارة التي يبذلها في إجراء هذه المسابقة والتنسيق لها وإعداد المقابلات وهذه مجهود جبارة ومقدرة وعمل متقدم".

وتفقد رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة، أ. عصام الدعليس، سير المقابلات الشفاهية لمسابقة الوظائف الإشرافية بديون الموظفين العام بغزة.

ويقول الدعليس خلال حديثه لوكالة الرأي، "إن هذه مسابقة حقيقية نهدف من وراءها، اختيار الأمثل والأكفأ بكل نزاهة وشفافية، ولاختيار كوادر العمل الحكومي في الطبقة الوسطى".

ويتابع رئيس متابعة العمل الحكومي، "إن هذه المسابقة التي انطلقت اليوم بمرحلتها الأولى تستهدف 10 قطاعات من العمل الحكومي بواقع 80 موقع إشرافي ويتنافس عليه 700 موظف وموظفة، وهذا مؤشر إيجابي على العملية التي يقوم بها ديوان الموظفين العام هي عملية حقيقية لاختيار الأمثل"، متمنيًا التوفيق لجميع المتسابقين

إصلاح إداري

رئيس ديوان الموظفين العام أ. يوسف الكيالي، يقول:"إن عملية التسابق للوظائف الإدارية الإشرافية للحكومة هي امتداد للإصلاح الإداري الذي بدأ بإعادة هيكلة الوزارات المختلفة، وصولًا للتسابق على الوظائف الإشرافية لمدراء الدوائر.

ويؤكد الكيالي خلال حديثه لوكالة الرأي، أن المسابقة تهدف لتحسين الرضى الوظيفي لدى الموظفين بالإضافة إلى تجويد وتحسين العمل الحكومي في الإدارة المتوسطة للحكومة، مشيرًا إلى أنه يتنافس على إدارة 328 دائرة، يتنافس عليها 700 متقدم، كاشفًا عن وجود تأكيد من رئاسة متابعة العمل الحكومي ومن ديوان الموظفين على لجان المقابلات لاختيار الأفضل والأكفأ بغض النظر عن أي اعتبارات الأخرى.

وعن بدء مسابقة الوظائف الإشرافية توضح مدير الإدارة العامة للتعينات بالديوان، أ. فدوان أبوشريعة، أن مسابقة الوظائف الإشراقية جاءت بناءً على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي.

ضمان المهنية والنزاهة

وفيما يتعلق بترتيبات المسابقة تُقول أبوشريعة "بدأ التسابق على الوظائف الإشرافية في الدوائر الحكومية، "مدير دائرة، رئيس قسم، رئيس شعبة"، حيث شكل ديوان الموظفين العام لجنة توجيهية عامة، لوضع كافة الترتيبات اللازمة لإدارة هذا الملف بالجودة المطلوبة ووفق أكبر أعلى درجات المهنية والنزاهة".

المسابقة محوسبة بشكل كامل ودقيق حيث يقول مدير وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في الديوان، م. أحمد عماد، "تم إعداد برنامج المقابلات المحوسبة من خلال وحدة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في الديوان ، وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة".

لضمان النزاهة

وعن طريقة إدخال العلامات وسريتها يُضيف عماد "تم إعداد البرنامج من خلال أجهزة لوحية لأعضاء لجان المقابلات، حيث يتم إدخال العلامات، عبر البرنامج المحوسب مما يضمن حفظها بشكل مباشر على قاعدة البيانات مما يضمن عدم تغير العلامات أو تزويرها، وبذلك تضمن الشفافية والنزاهة والحصول على أفضل النتائج".

أما عن مراقبة المسابق فقد شكل الديوان لجنة رقابة لمراقبة سير المسابقة وفي ذلك يقول رئيس لجنة الرقابة على المسابقات الإشرافية أ. أدهم أبولبدة، "لقد تم تشكيل لجنة للرقابة على سير المسابقات بما يضمن النزاهة وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين".

ويؤكد أبولبدة أن اللجنة باشرت عملها اليوم والإجراءات بالمسابقة تسير وفق ما هو مخطط لها لوم يتم تسجيل أي تجاوزات أو عقبات تواجه المتسابقين وتم استطلاع رأيهم وهناك رضى عام وارتياح كامل لديهم.