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الهيئة القيادية لأسرى حماس تشرع ببرنامج نضالي مساند للمضربين

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:53

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

أعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس، عن الشروع ببرنامج نضالي مساند للأسرى المضربين عن الطعام اعتبارا من اليوم الاثنين.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن البرنامج يبدأ بإغلاق الأقسام لمدة ساعتين، من العاشرة والنصف صباحاً وحتى الثانية عشر والنصف ظهراً.

وأضافت أنه سيتم إرجاع وجبة طعام يوم غدٍ الثلاثاء، مشيرةً إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من الخطوات التصعيدية خلال الأيام القادمة.

وحملّت الهيئة، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام في ظل الوضع الصحي الخطير الذي وصلوا إليه، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه

ويواصل سبعة أسرى معتقلين في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً للاعتقال الإداري، بظروف صحية خطيرة جداً، وهم: كايد الفسفوس مضرب منذ (110) يوماً، مقداد القواسمة مضرب منذ (103) يوماً، علاء الأعرج مضرب منذ (85) يوماً، هشام أبو هواش مضرب منذ (76) يوماً، شادي أبو عكر مضرب منذ (69) يوماً، عيّاد الهريمي مضرب منذ (40) يوماً، لؤي الأشقر مضرب منذ (23) يوما.

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