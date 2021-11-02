وكالة الرأي الفلسطينية جهودٌ حكومية متظافرة لمواجهة طوارئ الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2105) الثلاثاء 2/11/2021 وكالة الرأي الفلسطينية وعد بلفور.. يوم أن أسست بريطانيا مأساة الفلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات: مبادرة تخفيضات رسوم الترخيص تنال استحسان المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يتجه لخصم ديوان كهرباء الضفة من ضرائب السلطة وكالة الرأي الفلسطينية مدارس تعليم خان يونس تحيي يوم المرشدة العربية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تنفذ فعاليات مدرسية للتنديد بوعد بلفور المشؤوم وكالة الرأي الفلسطينية شريحة إلكترونية تكشف الخلايا السرطانية وكالة الرأي الفلسطينية 700 دولار ثمناً لفنجان قهوة وكالة الرأي الفلسطينية المكسيك: العثور على أول زورق كامل لحضارة المايا
أخبار » الرياضة و الملاعب

بطولة مصر: فوز أول مثير لغزل المحلة

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 08:28

بطولة مصر: فوز أول مثير لغزل المحلة
بطولة مصر: فوز أول مثير لغزل المحلة

اقتنص غزل المحلة فوزا مثيرا على مضيفه ايسترن كومباني 3-2 الإثنين على ملعب بتروسبورت في المرحلة الثانية من الدوري المصري لكرة القدم.
وسجل لغزل المحلة عبد شعبان (27) واحمد غنيم (32) وهشام عادل (3+45 من ركلة جزاء)، ولإيسترن كومباني احمد متعب (35) والبديل محمد حسن (76).

وبهذه النتيجة، حقق المحلة الفوز الاول له هذا الموسم رافعاً رصيده الى 4 نقاط في المركز الخامس بعد تعادله في المرحلة الاولى مع المصري، فيما تلقى ايسترن كومباني الخسارة الثانية له ليبقى بلا رصيد في المركز الخامس عشر.
وتعادل المصري مع ضيفه سموحة سلباً على ملعب الجيش ببرج العرب.

وألغى الحكم أحمد الغندور هدفين لصالح سموحة في الشوط الأول بداعي التسلل بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد “في أيه آر”.
وحصل المصري على نقطته الثانية في المركز الثالث عشر، مباشرة خلف سموحة بفارق الأهداف

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية شرق غزة لإنماء الأسرة تنفذ خمس مجاورات في خمس محافظات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟