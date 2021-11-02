بطولة مصر: فوز أول مثير لغزل المحلة

اقتنص غزل المحلة فوزا مثيرا على مضيفه ايسترن كومباني 3-2 الإثنين على ملعب بتروسبورت في المرحلة الثانية من الدوري المصري لكرة القدم.

وسجل لغزل المحلة عبد شعبان (27) واحمد غنيم (32) وهشام عادل (3+45 من ركلة جزاء)، ولإيسترن كومباني احمد متعب (35) والبديل محمد حسن (76).



وبهذه النتيجة، حقق المحلة الفوز الاول له هذا الموسم رافعاً رصيده الى 4 نقاط في المركز الخامس بعد تعادله في المرحلة الاولى مع المصري، فيما تلقى ايسترن كومباني الخسارة الثانية له ليبقى بلا رصيد في المركز الخامس عشر.

وتعادل المصري مع ضيفه سموحة سلباً على ملعب الجيش ببرج العرب.



وألغى الحكم أحمد الغندور هدفين لصالح سموحة في الشوط الأول بداعي التسلل بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد “في أيه آر”.

وحصل المصري على نقطته الثانية في المركز الثالث عشر، مباشرة خلف سموحة بفارق الأهداف