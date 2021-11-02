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اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لوزارة المالية

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 02:34

اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لوزارة المالية
اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لوزارة المالية

غزة- الرأي

عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، جلسة استماع لوكيل وزارة المالية ومدير عام ضريبة الدخل فيها، وذلك لمناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول الوزارة.

وحضر الجلسة رئيس اللجنة الاقتصادية النائب يحيى العبادسة، ومقررتها النائب هدى نعيم، وأعضاؤها النائب د. سالم سلامة، والنائب د. يوسف الشرافي، والنائب يونس أبو دقة، فيما حضر عن وزارة المالية وكيلها عوني الباشا، ومدير عام ضريبة الدخل إبراهيم صيام، ومدير عام الموازنة عزمي عايش.

وبحثت اللجنة مع وفد المالية محور التشريعات المنظمة لعمل القطاع الضريبي، وتصنيفات الملفات الضريبية وقاعدة البيانات، كما ناقشت إجراءات التقدير والتحصيل الضريبي، والنظام المحوسب لضريبة الدخل والإجراءات الالكترونية الخاصة به.

وأكدت اللجنة خلال الجلسة على ضرورة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، خاصة التي تختص بضريبة الدخل العام، والضبط الإلكتروني، والملفات المصنفة لكبار المكلفين عند ضريبة الدخل.

من جهته؛ قدم وكيل وزارة المالية ردوداً حول التوصيات والملاحظات الواردة في تقارير ديوان الرقابة، مؤكداً استعداد الوزارة للتجاوب مع ما يرد في التقارير لتحسين الأداء وتجويد وتصويب العمل.

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