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حماس: ليس لأحد أحقية بالتنازل عن ذرة تراب في القدس

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 06:37

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

أكّدت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، رفضها لأي شكل من أشكال التسوية حول البيوت المهددة بالمصادرة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، مبينة أنه ليس لأحد أحقية بالتنازل عن ذرة تراب في القدس وفلسطين كافة.

وأشار عضو المكتب السياسي للحركة هارون ناصر الدين، إلى أنّ قضاء الاحتلال هو جزء من منظومته الأمنية التي تسهل للجمعيات الاستيطانية عملية السيطرة على أراضي مدينة القدس وبيوتها.

وأوضح "ناصر الدين" في بيان صحفي، أنّ المحاولة الإسرائيلية بنقل ملكية أراضي الشيخ جراح بصورة تدريجية هي عملية احتيالية تهدف إلى التدرج في السيطرة على أحياء مدينة القدس وعقاراتها.

وشدد على أنّ منطق التعامل مع الاحتلال يتمثل فقط بالمقاومة حتى إنهائه.

وقال: "إنّ قضية الشيخ جراح بما تتضمنه من مظلومية واضحة، وصمود استمر لعقود طويلة في مواجهة اعتداءات الاحتلال وإجراءاته لطيّ صفحة هذا الحي الصامد، شكّلت واحدة من أهم صواعق الانفجار في الآونة الأخيرة، فكانت معركة سيف القدس نصرة للمسجد الأقصى المبارك، ولحي الشيخ جراح".

وأكّد على أنّ قضية الشيخ جراح نالت إجماعًا وطنيًا وأمميًا على عدالتها وبسالة أهلها في مواجهة إجراءات الاحتلال المختلفة، مضيفًا "ستبقى ثقتنا وأملنا في أهالي الحي كبيرة، كما ستظل المقاومة وفية للمواقف والحقوق والثوابت الفلسطينية".

كما أكّد القيادي في حماس أنّ شعبنا لن يقبل بأن يطرد من منازله مرة أخرى "فعجلة الزمان لن تعود للوراء، وشعبنا ومقاومته قادر على قلب الطاولة مجددا على كل من يتآمر ويتجرأ على المساس بثوابته ومقدساته، ذلك أن كل شبر في المدينة مقدس يستحق بذل الأرواح والدماء".

وتوعّد الاحتلال بدفع ثمن جرائمه في القدس، مؤكّدًا على مواصلة معركة التحرير حتى طرد الاحتلال ومستوطنيه، وعودة كل اللاجئين والنازحين إلى ديارهم ومنازلهم.

وكان أهالي حي الشيخ جراح قد أعلنوا عصر اليوم رفضهم بالإجماع مقترح التسوية الذي عرضته محكمة الاحتلال والذي كانوا سيصبحون بموجبه "مستأجرين محممين" عند المستوطنين، موضحين أنّ التسوية المقترحة كانت تمهّد تدريجيًا لمصادرة حقّهم في أرضهم وبيوتهم.

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