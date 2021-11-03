فاتي يقود برشلونة لفوز ثمين في كييف بدوري الأبطال

سجل أنسو فاتي هدفا بتسديدة رائعة، ليقود برشلونة لفوز ثمين 1-صفر خارج أرضه أمام دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وأنقذ فاتي (19 عاما) ناديه وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في مرمى أصحاب الأرض في الدقيقة 70، بعدما فشل دفاع دينامو في إبعاد تمريرة عرضية من أوسكار مينجيزا.

لكن بطل أوكرانيا قدم مباراة قوية وصنع الفريقان عددا من الفرص وتسابق اللاعبون في إهدارها.

وتقدم برشلونة إلى المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط، وبفارق نقطتين عن بنفيكا ثالث الترتيب. ويتصدر بايرن ميونيخ المجموعة وله 12 نقطة وضمن التأهل مبكرا بعد الفوز 5-2 على بنفيكا.

وهذا أول فوز لبرشلونة خارج أرضه في كل المسابقات هذا الموسم.

وبعد الإعلان عن غياب المهاجم سيرجيو أجويرو ثلاثة أشهر بسبب تقييم لحالة قلبه، رحب برشلونة بعودة فاتي وعثمان ديمبلي من الإصابة، وأظهر اللاعبان، بالإضافة إلى ممفيس ديباي، أن بوسعهما إعادة النادي إلى الطريق الصحيح.

وكان برشلونة فاز 1-صفر على دينامو كييف في كامب نو في الجولة الماضية وسط سيطرة تامة، لكنه واجه صعوبات أكبر في كييف.

ولجأ دينامو إلى التكتل الدفاعي واعتمد على الهجمات المرتدة واقترب من هز الشباك ثلاث مرات على الأقل في الشوط الأول.

وراوغ فيكتور تسيجانكوف منافسه جوردي ألبا بفضل سرعته ووصلت الكرة إلى ميكولا شابارينكو الذي أهدر محاولتين متتاليتين أمام الحارس مارك-أندريه تير شتيجن.

وتألق تير شتيجن وأبعد محاولة خطيرة في نهاية الشوط الأول بعد تسديدة قوية من خارج المنطقة من كارلوس دي بينا.

وشن برشلونة هجمات بواسطة ديباي وفاتي، لكنه اقترب فقط من هز الشباك بعد مشاركة ديمبلي في الشوط الثاني.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لبرشلونة بعد خطأ ضد فاتي لكنه تراجع عن قراره بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد.

لكن لم يمر وقت طويل حتى أطلق فاتي تسديدة قوية من داخل المنطقة ليهدي برشلونة فوزا ثمينا خارج الأرض.