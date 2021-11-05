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أخبار » الأسرة و المجتمع

إزاى تستخدم خل التفاح فى خطة إنقاص الوزن

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 07:09

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يمكن الاعتماد على خل التفاح فى رحلة إنقاص الوزن لتحقيق نتائج أكثر فاعلية، مع ضرورة مراعاة استخدامه باعتدال حتى لا يسبب مشاكل للجهاز الهضمى وتآكل مينا الأسنان وحرقان الحلق، ونقص نسبة البوتاسيوم فى الجسم وغيرها، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

الكمية الموصى بها من خل التفاح يوميًا دون إحداث أى ضرر، هى من 1-2 ملعقة على أن يتم تخفيفه بالماء.

كيف يساعد خل التفاح فى إنقاص الوزن؟

يمنحك شعورًا بالشبع والامتلاء

تناول خل التفاح المخفف بالماء فى الصباح قد يساعد فى الشعور بالشبع لفترة أطول، كما يُقلل من رغبتك فى تناول الحلويات، ويبطئ من سرعة الهضم خاصة للأطعمة النشوية.

التحكم فى الشهية

تناول خل التفاح يمكن أن يساعد بالتحكم فى الشهية وعدم الانخراط بتناول الأطعمة غير الصحية ذات السعرات الحرارية العالية.

حرق الدهون

يزيد خل التفاح من معدل حرق الدهون ويقلل من تخزينها فى الجسم، كما أنه مفيد لمرضى السكرى لأنه يساعد فى منع تخزين الدهون لديهم وبالتالى منع إصابتهم بالسمنة.

يخفض مستويات السكر فى الدم

يعمل حمض الأسيتيك الموجود فى خل التفاح على تعزيز قدرة الكبد فى امتصاص السكر وكذلك يقلل من نسبة الأنسولين بما يساعد بدوره فى التحكم بمستويات سكر الدم تحت السيطرة.

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