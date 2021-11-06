نصائح للرضاعة الطبيعية للأمهات المصابات بداء السكري

أثناء الحمل، من المرجح أن تتلاشى مستويات السكر في الدم وتؤدي إلى حالة تعرف باسم سكري الحمل، لا تعني هذه الحالة بالضرورة أن المريض قد يكون لديه تاريخ من مرض السكري وقد يعاني منه بالتأكيد بعد الولادة.

ومع ذلك ، فإن عدم القدرة على إدارة مستويات السكر في الدم بشكل صحيح قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 لاحقًا وفقا لتقرير موقع " healthline".

هل هناك علاج طبيعي للسيطرة على نسبة السكر في الدم بعد الولادة؟



يمكن خفض مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي بعد الولادة مع الرضاعة الطبيعية، ويُعرف أيضًا بفوائده في إنقاص الوزن، وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، والقلق، والتهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض القلب، وقد تكون الرضاعة الطبيعية هي طريقك لتفادي خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 في مرحلة لاحقة من الحياة.

وسلط تقرير لموقع " timesnownews "، كيف يمكن للرضاعة الطبيعية أن تخفض مستويات السكر في الدم لدى الأمهات بنسبة 25٪، والفوائد الأخرى للرضاعة الطبيعية بعد الولادة ، وما إذا كان من الآمن إرضاع الطفل أثناء تناول الأنسولين وأدوية السكري.

نصائح حول الرضاعة الطبيعية للأمهات المصابات بداء السكري



تركز جمعية السكري الأمريكية على بعض النصائح حول الرضاعة الطبيعية الآمنة والصحية للأمهات المصابات بداء السكري والتي تشمل :

الرضاعة الطبيعية في أقرب وقت ممكن بعد ولادة الطفل.

احصلي على ملامسة الجلد للجلد مع الطفل وقم بالرضاعة عدة مرات بعد الولادة.

ابق هادئًا ومسترخيًا عندما يأتي الحليب.

تناول وجبة الإفطار و الوجبات الخفيفة قبل أو أثناء الرضاعة.

احتفظ بأحد العناصر الصالحة للأكل بالقرب منك لرفع نسبة السكر في الدم بسرعة إذا لزم الأمر.

تناولي الكثير من الماء والسوائل السائلة الأخرى لتحافظي على رطوبتك

استمر في فحص مستويات السكر في الدم قبل وبعد الرضاعة

في حالة هبوط السكر في الدم مما يؤدي إلى الإغماء، قم بزيارة الطبيب على الفور